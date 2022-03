Agenda Atibaia: Confira as atrações do fim de semana

A quinta edição no município do Duelo de Motos – maior competição de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, do Brasil – acontece neste fim de semana em Atibaia. O evento contará com classificatórias no sábado (5), a partir das 9h, e disputas decisivas no domingo (6), a partir das 8h, ambos os horários sujeitos a alterações pela direção do Duelo de Motos. A final terá transmissão ao vivo durante o Programa Esporte Espetacular da Rede Globo.

O evento terá controle de acesso na Arena do Centro de Convenções e a entrada será um quilo de alimento não perecível para destinação ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia. Além disso, será permitido somente 70% da capacidade total do local e haverá exigência de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 com duas doses ou dose única e de um documento com foto. Também será obrigatório o uso de máscara e haverá disponibilização de álcool em gel em diversos pontos da arena. Ainda será proibida a entrada com coolers com alimentos e bebidas, exceto água.

Exposições sobre Carnaval

O Carnaval continua sendo tema em Atibaia. Com o cancelamento das festividades pelo segundo ano seguido por causa da pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, optou por realizar exposições que contam um pouco da história do Carnaval na cidade.

Até o dia 11 de março haverá uma exposição com Bonecões e um material gráfico mostrando as tradições do Carnaval de Atibaia em espaços do município como o Cine Itá Cultural, o Parque Edmundo Zanoni, o Centro de Convenções, o Centro Cultural André Carneiro e a Sede da Secretaria de Turismo, no Balneário Municipal.

Feira de Arte e Gastronomia

A Feira de Artesanato e Gastronomia ocorrerá no próximo sábado (5) em Atibaia. Por meio da Secretaria de Turismo, a Prefeitura da Estância de Atibaia promoverá um evento com barracas de artesanato, variada gastronomia e um ambiente ideal para toda a família. Localizada no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas), a feira acontecerá das 11h às 19h, cumprindo todos os protocolos de segurança contra a Covid-19, como o uso obrigatório de máscara.

Além das exposições artesanais e gastronômicas nas barracas que irão colorir o coração da cidade estância, a Feira de Artesanato e Gastronomia também conta com duas atrações: brinquedos infláveis para divertir as crianças e muita música ao vivo com o show de Kaito de Paula. A apresentação musical é mais uma demonstração de valorização, por parte da Administração Municipal, aos artistas locais.

Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural

Atibaia, a cidade das flores, conta com uma feira colorida repleta de variadas flores e plantas produzidas pelos produtores rurais da cidade, que são comercializadas na Praça Santa Helena (próximo à entrada do município pela Rod. Fernão Dias, via Av. Jerônimo de Camargo). A tradicional Feira Permanente de Flores e Plantas do Produtor Rural, que acontece todos os sábados, está com novo horário de funcionamento, das 8h às 14h.

Os visitantes da feira podem encontrar desde flores de corte, vasos, arranjos e suculentas até as famosas orquídeas de Atibaia. Além disso, os temperos em vasos se apresentam como opção para os adeptos da boa culinária e, entre as vantagens oferecidas, está a comercialização realizada pelo próprio produtor, o que proporciona produtos mais frescos e acessíveis ao consumidor. No local, 45 produtores rurais de Atibaia oferecem produtos recém-colhidos e com preços atrativos no mercado.

