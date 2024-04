Sábado (13) é Dia “D” da vacinação contra influenza em Atibaia

No próximo sábado (13) acontece em Atibaia o Dia “D” da vacinação contra influenza, com 16 unidades de saúde abertas em toda a cidade. Quem pertence aos grupos prioritários não pode perder essa chance e deve se proteger contra a gripe!

Estarão abertas das 7h às 17h: UBS Centro, UBS Alvinópolis, UBS Santa Clara, USF Imperial, USF Tanque e USF Portão. Já outras unidades funcionarão das 7h às 12h: USF Cerejeiras, USF Flamenguinho, USF Itapetinga, USF Boa Vista, USF Cachoeira, USF Rio Acima, USF Maracanã, USF Rio Abaixo, USF São José e UBS Usina.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Cobertura vacinal

A campanha de vacinação contra influenza começou no dia 25 de março no município e, até agora, atingiu 15% do público-alvo. A meta é atingir uma cobertura vacinal de 90% do público-alvo. Em 2024, a cobertura vacinal em Atibaia apresenta índices abaixo da meta para algumas vacinas. É muito importante manter a imunização atualizada para garantir mais proteção contra uma série de doenças.

Documentos

Neste ano, como o Ministério da Saúde alterou a forma de registro das vacinas no SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) de consolidado para nominal, será necessário apresentar documento com CPF ou o cartão do SUS. A apresentação de documentação que comprove a qual grupo de risco a pessoa pertence também é imprescindível.

Infecção viral aguda

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e tem tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves, podendo, inclusive, levar a óbito. A vacinação busca assegurar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus causadores, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos.

Grupos prioritários

Confira quem está nos grupos prioritários e deve se vacinar:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas portadoras de doenças crônicas;

Pessoas com deficiência permanente;

Trabalhadores da saúde;

Professores;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das forças armadas;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Caminhoneiros;

Trabalhadores portuários;

Pessoas em situação de rua.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia