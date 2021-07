Atibaia amplia cadastro e vacina pessoas a partir dos 40 anos contra a Covid-19

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro para agendamento da vacinação contra Covid-19 das pessoas a partir dos 40 anos. O cadastro deve ser feito pelo endereço http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid e, depois de realizada a inscrição, o munícipe poderá agora escolher data, horário e local de vacinação, de acordo com novo sistema lançado nesta semana, respeitando o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias.

Depois de confirmado o agendamento, a Secretaria de Saúde solicita que seja respeitado o horário marcado para evitar aglomerações. No momento da vacinação, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Procurando garantir um melhor atendimento e agilizar o processo de imunização contra a Covid-19, a Prefeitura de Atibaia lançou o novo sistema de agendamento que permite ao munícipe escolher data, horário e local de vacinação, não sendo necessário aguardar o contato de um profissional da saúde para informar agendamento, como estava sendo feito. O novo sistema funcionará da seguinte maneira: para quem ainda não está cadastrado na plataforma, o primeiro passo é preencher os dados solicitados e efetuar o cadastro. Quem já está cadastrado, ao acessar a plataforma com CPF e data de nascimento, será direcionado para uma página onde deverá escolher entre os botões de primeira ou segunda dose.

O cadastro para agendamento da vacina contra Covid-19 é liberado para as diversas faixas etárias conforme a campanha de vacinação avança para os demais grupos prioritários. É importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar a imunização.

Atibaia já aplicou um total de 70.724 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 50.581 de primeira dose (o que equivale a 35,10% da população total da cidade) e 20.143 de segunda dose, de acordo com dados atualizados até 29 de junho.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia