Aniversário de Atibaia contará com “Dia D” de vacinação contra a Covid-19

Atibaia completa 356 anos neste mês de junho e na próxima quinta-feira (24), aniversário da cidade, a Prefeitura realizará um “Dia D” de vacinação contra a Covid-19, com o objetivo de ampliar o número de pessoas vacinadas no município. A aplicação das vacinas acontecerá apenas mediante agendamento prévio e somente para os grupos prioritários já previstos no cronograma estabelecido pelo Governo do Estado e devidamente cadastrados junto à Prefeitura.

Haverá mais de um ponto de vacinação operando na cidade, então o local e o horário exatos para a vacinação serão informados aos munícipes no momento da convocação realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, via contato registrado no cadastro.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Em Atibaia a vacinação contra a Covid-19 acontece sempre por agendamento, independentemente do público-alvo a ser vacinado. Assim, todos os públicos previstos no cronograma serão atendidos conforme cadastro para agendamento realizado junto à Prefeitura.

Com o objetivo de evitar filas, a Prefeitura mantém um sistema de cadastro on-line para o munícipe realizar o agendamento da vacinação: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid .

Além disso, a Prefeitura também disponibiliza links exclusivos para o cadastro de – profissionais da área da Educação maiores de 18 anos: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/educacao ; grávidas e puérperas (até 45 dias) sem comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/gestantes ; e pessoas com 18 anos ou mais com comorbidades: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid/login_comorbidade.php , neste caso com a lista de comorbidades disponível em: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/wp-content/uploads/2021/05/Lista-de-Comorbidades-contempladas-para-vacina%C3%A7%C3%A3o-de-Covid-1.pdf .

Atibaia já aplicou um total de 62.151 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 42.285 de primeira dose (o que equivale a 29,36% da população total da cidade) e mais 19.866 de segunda dose, segundo dados atualizados até 18 de junho.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia