Abertas as inscrições para o Festival Literário 2023 de Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, informa que estão abertas as inscrições para o concurso de propostas de apresentações e atividades artísticas para participação no Festival Literário 2023, previsto para os dias 18, 19 e 20 de agosto deste ano, com o objetivo de fomentar a cultura e a arte no município. Os interessados podem se candidatar gratuitamente pelo link https://atibaia.1doc.com.br/atendimento, até o dia 7 de junho.

(Imagem Ilustrativa de Mikołaj por Unsplash)

Serão selecionadas dez propostas, sendo: uma apresentação teatral de rua; uma apresentação musical ao ar livre; quatro oficinas ou workshops; duas palestras; e duas narrações ou contações de histórias. Essas atividades poderão ser apresentadas no Cine Itá Cultural, Centro Cultural “André Carneiro”, praças públicas, coretos, Casa da Cultura “Jandira Massoni” e nas Bibliotecas “Joviano Franco da Silveira”, unidades 1 e 2.

Poderão participar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, inclusive MEIs, agentes culturais, artistas, coletivos, brasileiros ou estrangeiros (residentes legalmente no Brasil) e maiores de 18 anos.

Os documentos necessários para a inscrição on-line estão disponíveis no edital do concurso.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia