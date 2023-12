Lançamento de livro infantil sobre medo acontece nesta sexta-feira (15) em Atibaia

Na sexta-feira, dia 15, a livraria Nobel, localizada na Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1921 – Jardim Paulista, receberá a autora Thais R. Croitor para o lançamento oficial do livro infantil “Ai que medo do escruro”. Das 17h às 21h, o público poderá adquirir o exemplar e participar da sessão de autógrafos no local.

(Imagem: Divulgação)

A obra da Editora Adotando a Leitura, tem como público-alvo crianças a partir dos 2 anos, no caso de leitura compartilhada e, independente, acima dos 6 anos de idade. Em “Ai que medo do escuro”, de forma leve e lúdica, a autora pretende auxiliar os pequenos a lidarem com sentimentos de medo e insegurança, muitos comuns nessa fase da vida.

Além da obra, Thais R. Croitor também assinou outros dois livros infantis sobre adoção e família, na qual aborda o tema sob a perspectiva e valores cristãos. Os exemplares estão disponíveis nas plataformas digitais da editora em www.adotandoaleitura.com.br ou podem ser adquiridos nos principais marketplaces.

