2º Festival Literário de Atibaia acontece neste fim de semana com diversas atividades gratuitas

A 2ª edição do Festival Literário de Atibaia tem início nesta sexta-feira (18), com uma programação diversificada e rica em atividades culturais, no Cine Itá Cultural.

O festival contará com apresentações de teatro, palestras, performances musicais, lançamento de livros com a presença de autores renomados, sessão de contação de histórias e muito mais.

(Imagem: Divulgação)

No sábado (19) e no domingo (20), nas proximidades do Cine Itá, estarão presentes doze vendedores de livros, abrangendo desde autores independentes até sebos, editoras e livrarias, com uma diversidade que garantirá ambiente propício para a aquisição de novos títulos. Também haverá Feira de Troca de Livros e um espaço gastronômico com oito food trucks para o público prestigiar.

As atividades estão programadas para ocorrer tanto no auditório quanto no hall do Cine Itá Cultural, localizado na Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro. Além disso, haverá uma variedade de atrações emocionantes nas proximidades do local.

Confira a programação completa:

Sexta – 18 de agosto

Lançamento do livro “O Filho da Injustiça”, de Ricardo Shimada, que apresenta uma versão inédita sobre o caso da Escola Base, às 17h30, no hall do Cine Itá.

Sábado – 19 de agosto

Lançamento do livro “Quinca Ferro e os Mistérios do Cerro Negro”, de Álvaro Barbosa, às 10h30, no Cine Itá;

Palestra “Maria Firmina e o papel da mulher na literatura brasileira: o ontem no hoje”, de Juliana Gobbe, às 10h30, no hall do Cine Itá;

Contação de histórias: “Zum Zum Zum no favo de mel”, do Grupo Chuvarada, às 11h, no palco externo (ao lado da Igreja Matriz);

Lançamento do livro “Meditação presente no mundo ausente”, de Ana Paula, às 13h, no hall do Cine Itá;

Workshop “Musicando Poemas e Letrando Melodias”, com Juli Manzi, às 15h, no hall do Cine Itá;

Show “Concerto Brahms Jobim – Duo de Violões Botasso”, às 16h30, no palco externo (ao lado da Igreja Matriz);

Lançamento do livro “Jackie Grayson e o falcão peregrino”, de Monique Peres, às 17h, no hall do Cine Itá;

Palestra “Palavra sem medo – Uma leitura da compreensão”, de Elisa Lucinda, às 19h30, no Auditório do Cine Itá (ingressos disponibilizados antecipadamente para retirada na bilheteria do Cine Itá, no sábado 19, a partir das 11h, com limite de dois ingressos por pessoa).

Domingo – 20 de agosto

Contação de histórias: “Amados da Bahia”, da Cia Luarnoar, às 11h, no palco externo (ao lado da Igreja Matriz);

Lançamento do livro “O morcego sem asas”, de Fernanda Emediato, às 10h30, no hall do Cine Itá;

Palestra “A literatura como elemento para a formação humana”, de Dianne Melo, às 10h30, no auditório do Cine Itá;

Lançamento do livro “Dona Saudade com Cobertura de Chocolate”, de Wania Karolis, às 13h, no hall do Cine Itá;

Oficina “Literatura para todo dia: vozes, versos e vida”, com Awete Centro de Educação Integral LTDA, às 15h, no hall do Cine Itá;

Teatro “Corteja Paulo Freire”, da Cia do Tijolo, às 15h, no palco externo (ao lado da Igreja Matriz);

Palestra do filósofo e escritor Luis Felipe Pondé, às 17h, no auditório do Cine Itá (ingressos disponibilizados antecipadamente para retirada na bilheteria do Cine Itá, no domingo 20, a partir das 11h, com limite de dois ingressos por pessoa).

Lançamento do livro “Makiwara”, de Marco Alves, às 19h, no hall do Cine Itá.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia