2º Festival Literário de Atibaia tem cinco editais com inscrições abertas

Nos preparativos para o Festival Literário de Atibaia 2023, a Secretaria de Cultura está com cinco processos seletivos abertos, contemplando diversas formas de participação na segunda edição da festa que a Capital Nacional do Morango dedica à Literatura. Além dos editais para publicação de obras literárias inéditas e para seleção das apresentações/atividades artísticas que vão compor a programação deste ano, os regulamentos que tratam da comercialização de alimentos e bebidas como food truck, da venda de publicações e do lançamento de livros durante o evento também estão com inscrições abertas.

Pessoas físicas e jurídicas, incluindo MEIs, agentes culturais, artistas, coletivos, brasileiros ou estrangeiros, desde que residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos, podem participar do concurso que vai selecionar dez propostas de apresentações e atividades artísticas para a programação 2023 do Festival Literário de Atibaia. Com inscrições abertas até dia 7 de junho, o edital contempla uma apresentação teatral de rua; uma apresentação musical ao ar livre; quatro oficinas ou workshops; duas palestras; e duas narrações ou contações de histórias.

(Imagem Ilustrativa de Jaredd Craig por Unsplash)

A seleção de obras literárias inéditas em Língua Portuguesa, por sua vez, é aberta a escritores e autores que tenham livros prontos para serem publicados. Romances, coletâneas de contos, crônicas e poesias, literatura infantojuvenil, dramaturgia, jornalismo literário e tradições populares são gêneros que pertencem à modalidade I do concurso, enquanto a modalidade II abrange livros de história, memórias, biografias e ensaios crítico sobre a cultura relacionados à identidade atibaiana. Serão escolhidas duas obras para publicação, uma de cada modalidade, e o prazo de inscrição é até dia 13 de junho.

Os documentos exigidos para inscrição e demais detalhes desses dois processos seletivos podem ser consultados nos editais dos concursos, disponibilizados mais abaixo, e os interessados devem se candidatar pela plataforma digital de documentos 1Doc

Food trucks, venda e lançamento de livros

Para fazer parte da programação do Festival Literário 2023 com o lançamento de um livro ou vender publicações na feira que acontece durante o evento, escritores, editoras, livrarias, sebos e coletivos têm até o dia 30 de junho para se inscrever. Já a praça de alimentação do festival terá oito vagas disponíveis – seis para fornecimento de alimentos e duas, de bebidas – e o prazo para inscrição também é até dia 30.

As inscrições são feitas via formulário on-line, sendo recomendável que os candidatos prestem atenção a todos os requisitos, especialmente sobre dias e horários, antes de se inscrever e, em caso de dúvidas no preenchimento ou para mais informações, podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura por e-mail – cultura@atibaia.sp.gov.br – ou pelo telefone (11) 4412-3233.

2º FESTIVAL LITERÁRIO DE ATIBAIA

Edital de concurso para seleção de propostas de apresentações e atividades artísticas e culturais

Edital de concurso para a seleção de obras literárias inéditas

Regulamento para venda de livros

Regulamento para lançamento de livros

Regulamento para participação de food trucks

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia