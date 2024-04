Confira a programação completa do 3º Festival Literário de Atibaia

Está prestes a começar a 3ª edição do Festival Literário de Atibaia. Neste sábado (20) e domingo (21), o Pré-festival Literário dá uma prévia do que vem por aí, trazendo atividades no Cine Itá Cultural, na Praça do Migrante Nordestino e no Centro Cultural André Carneiro. Confira a programação gratuita e aproveite!

(Imagem Ilustrativa: Mystic Art Design por Pixabay)

Pré-festival Literário

A oficina “HQ e Literatura – narrativas aproximadas”, de Marcio Emilio Zago, dá início à programação 2024 neste sábado (20), às 10h, no Cine Itá Cultural. Às 14h, na Praça do Migrante Nordestino, o II Sarau InVersos Periféricos dá sequência às atividades, que seguem às 19h com a apresentação musical “The Rogues Show”, de Fratelli la Máfia (As Origens), também na praça no Jardim Imperial.

No domingo (21), o pré-festival continua no Centro Cultural André Carneiro, trazendo uma contação de histórias e uma intervenção cênica: “Uma história para ouvir com o coração”, de Willian Felipe Gama, acontece às 11h, e “A Fantástica história de histórias fantásticas”, da Editora Troinha, será às 14h.

3º Festival Literário

Feira do Livro; intervenções cênicas; apresentações musicais; oficinas; contação de histórias; leituras públicas dirigidas; e palestras com autores renomados compõem a série de atividades gratuitas oferecidas pelo festival, que será realizado pela Prefeitura nos dias 27 e 28 de abril na Praça da Matriz, no Cine Itá Cultural e no Centro Cultural André Carneiro.

Atrações com ingressos limitados

As aguardadas palestras com os escritores Raphael Montes (dia 27, às 16h) e Thalita Rebouças (dia 28, às 17h) acontecerão no auditório do Cine Itá, com retirada de ingressos no próprio dia da apresentação, algumas horas antes, na bilheteria do local.

O mesmo vale para a apresentação teatral Guará Vermelho, da Cia do Tijolo (dia 27, às 19h), e o espetáculo “Também guardamos pedras aqui”, da atriz e poeta consagrada pelo Prêmio Jabuti, Luiza Romão (dia 28, às 15h).

Outras personalidades de destaque

O quadrinista Carlos Ruas, autor de “Um Sábado Qualquer”, “Mundo Avesso” e “Cães e Gatos”, participa do festival nos dois dias, apresentando a palestra “Criacionismo – De onde viemos” no hall do Cine Itá, às 18h no sábado (27) e às 13h no domingo (28). Além do bate-papo e das sessões de autógrafos após as palestras, o autor também estará na Feira do Livro do festival.

Outra personalidade de destaque a participar da edição 2024 é o ator Jackson Antunes. Em comemoração aos 20 anos de estreia do espetáculo “Coração Caipira”, Jackson fecha a programação do festival e sobe ao palco da Praça da Matriz no dia 28 de abril, às 20h, para mostrar o seu lado cantador. Junto aos violeiros Decão e Marimbondo de Chapéu, o espetáculo musical apresenta o universo dos poetas populares que contam histórias do povo do sertão.

Feira do Livro

Além da diversificada programação cultural gratuita, a Feira do Livro promete ainda movimentar o mercado livreiro da região, reunindo cerca de 20 estandes de escritores, editoras, livrarias, sebos e coletivos, como Casa Do Leitor; editoras O Artífice e Trajetórias; Troia Editora; Metanoia Editora; Sisko Editora; ONG Mater Dei – Ponto de Cultura; Jardim dos Livros; Livraria Nobel de Atibaia; Gavioli Edições/Editora Roda e Cia; Editora Merari Tavares; Editora Coleção Conto com Você; Livraria Exitus; Miraculus Editora; Mil Koisas Papelaria e Livraria Ltda; Autor independente Thiago de Castro; RPC Livros Revistas e Mangás; Caixote Editora; Jujuba Editora; Afrodinamic; MEL Movimento Escola Literária; e Editora Adotando a leitura.

Programação completa

Orquestra Fungagá, lançamentos de livros e apresentação de PianoBike são outras atrações imperdíveis que fazem parte do Festival Literário de Atibaia 2024. Conheça a programação completa e participe!

PRÉ-FESTIVAL LITERÁRIO – DIAS 20 E 21 DE ABRIL

DIA 20/04 (sábado)

10h | Cine Itá | Oficina HQ e Literatura – narrativas aproximadas | Marcio Emilio Zago

14h | Praça do Migrante Nordestino | Oficina II Sarau InVersos Periféricos | Raquel Costa da Silva

19h | Praça do Migrante Nordestino | Apresentação Musical | The Rogues Show com Fratelli la Máfia (As Origens) | Caique Araújo da Silva

DIA 21/04 (domingo)

11h | CC André Carneiro | Contação de histórias Uma história para ouvir com o coração | Willian Felipe Gama

14h | CC André Carneiro | Intervenção Cênica | A Fantástica história de histórias fantásticas | Editora Troinha

FESTIVAL LITERÁRIO DE ATIBAIA 2024 – DIAS 27 E 28 DE ABRIL

DIA 27/04 (sábado)

10h | Cine Itá – Hall | Contação de histórias Porque Maria não vai com as outras? | Anna Luiza Calixto Amaral

10h | CC André Carneiro | Intervenção cênica Registros Metafóricos: O retrato de Dorian Gray | Vinicius – SalaMUDA

11h | Tenda de Venda de Livros | Intervenção cênica Letras em Movimento | Adriana da Silva Souza

12h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “O resgate do reino” | Marly de Souza Carrasco

13h | Palco externo | Apresentação musical Quem canta um conto | Jucilene Buosi e Albano Sales

14h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Os tambores que vibram em nós: 20 anos do Kawasuji Seiryu Daiko” | Flavio Rodrigues

15h | Tenda de Venda de Livros | Apresentação musical Orquestra Fungagá | Dois Girassóis

16h | Cine Itá – Auditório | Palestra Bate-papo com Raphael Montes | Raphael Montes | *Retirada de ingressos a partir das 10h

16h | CC André Carneiro | Oficina Do Peito pra Fora: Lírica Íntima em Ação | Felipe Nikito

18h | Palco externo | Apresentação musical O poetinha em sons e versos – um passeio pelas obras de Vinicius de Moraes | Flávio Rodrigues e Cristiane Barbosa

18h | Cine Itá – Hall | Palestra, bate-papo e sessão de autógrafos “Criacionismo – De onde viemos” | Carlos Ruas

19h | Cine Itá – Auditório | Apresentação teatral Guará Vermelho | Cia do Tijolo | *Retirada de ingressos a partir das 14h

20h | Cine Itá – Hall | Leitura Dirigida Ponte Literária: De Tatipirun a Atibaia “A terra dos meninos pelados de Graciliano Ramos” | Fernanda Emediato

DIA 28/04 (domingo)

10h | Cine Itá – Hall | Contação de Histórias Recontos dos Mundos de Tatiana Belinky | Vivian Catenacci

10h | CC André Carneiro | Oficina HQ Feminista! Workshop de Comis Power para não desenhistas indignadas a fim de ampliar a discussão sobre enfrentamento à violência de gênero | Mariana Farcetta

12h | Palco Externo | Apresentação Musical O Samba de Camun Dongo em voz e violão | Robson Alves de Castro

13h | Cine Itá – Hall | Palestra, bate-papo e sessão de autógrafos “Criacionismo – De onde viemos” | Carlos Ruas

14h | Tenda de Venda de Livros | Intervenção cênica Do barro à pérola | Grupo Dandara

15h | Cine Itá – Auditório | Palestra Também guardamos pedras aqui: bate-papo e pocket-poesia com Luiza Romão | *Retirada de ingressos a partir das 10h

15h | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Tiro & Bala – Volume 1” | Raquel Bizinoto Batista

16h | CC André Carneiro | Contação de Histórias Contos Animados de Animais | Editora Guri

16h | Tenda de Venda de Livros | Apresentação musical Apresentação do PianoBike para o lançamento do livro Diário do Desesquecimento | Leandro Parisi

16h30 | Cine Itá – Hall | Lançamento do livro “Atibaia – História, escritos e prosas (1580 – 2000)” | Juliana Gobbe

17h | Cine Itá – Auditório | Palestra Bate-papo com Thalita Rebouças | Thalita Rebouças | *Retirada de ingressos a partir das 13h

19h | Cine Itá – Hall | Leitura dirigida Diálogos com a realidade “A grande ilusão” | Luiz Fernando Emediato

20h | Palco externo | Apresentação musical Show Coração Caipira | Jackson Antunes

Locais:

– Centro Cultural André Carneiro: Rua José Lucas, 28, Centro

– Cine Itá Cultural: Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro

– Praça Claudino Alves (da Matriz), Centro

– Praça do Migrante Nordestino, Jardim Imperial

**Programação sujeita a alterações

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura de Atibaia