Feira de Troca de Livros será realizada neste sábado (11) na Praça Guanabara

Neste sábado (11), a Secretaria Municipal de Cultura promove na Praça Guanabara, no Jardim Cerejeiras, a Feira de Troca de Livros. A feira vai reunio literatura, música e teatro.

Seguindo os protocolos de proteção contra a Covid-19, a feira acontece das 10h às 16h e tem como proposta viabilizar a renovação do acervo pessoal dos participantes.

(Imagem Ilustrativa: Pexels por Pixabay)

Na troca de títulos já lidos por novas histórias, os leitores poderão também compartilhar experiências e indicações de obras, celebrando a arte literária em um espaço dedicado à leitura preparado pela Secretaria Municipal de Cultura com tendas, pufes e tatames.

No sábado, durante a Feira de Troca de Livros, a praça vai receber o “Caminhão de Profissões” – também a partir das 10h – e servir de palco para as apresentações da Corporação 24 de Outubro, às 11h, e do Coletivo Negra Visão & Silas Natanael, às 13h. Haverá ainda contação de histórias “Morando no Brincar dos contos de sabedoria” e apresentação do músico Thiago Lima, às 15h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia