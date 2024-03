3º Festival Literário de Atibaia confirma participação de Thalita Rebouças e Carlos Ruas

A Prefeitura confirmou a participação da escritora Thalita Rebouças e do quadrinista Carlos Ruas no 3º Festival Literário de Atibaia, evento gratuito que acontece nos dias 27 e 28 de abril, na Praça da Matriz. Além das palestras com esses renomados autores e Feira do Livro, uma série de atrações artístico-culturais ligadas ao multifacetado universo da literatura fazem parte da programação.

Thalita Rebouças

Com 26 livros para o público adolescente e mais de 2 milhões de exemplares vendidos, a escritora, jornalista, apresentadora, roteirista e atriz Thalita Rebouças participa do festival no dia 28 de abril. A autora, que já alcançou o sucesso com seu primeiro livro, “Traição entre amigas”, coleciona êxitos editoriais, com diversas obras adaptadas para o teatro, TV e cinema, sem contar as histórias inéditas para plataformas de streaming como a Netflix.

Thalita Rebouças (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Dominando o mercado editorial infantojuvenil com as séries de best-sellers “Fala Sério!” e “Confissões”, a escritora, que vem se consolidando como um dos fenômenos da literatura brasileira, está prestes a lançar o livro “Felicidade inegociável e outras rimas”, voltado a mulheres 40+. A publicação, que tem uma versão em audiolivro, intercala prosa e poesia em mais de 60 textos acerca de temas como menopausa, separação e a decisão de não ter filhos.

Saiba mais sobre no perfil da artista no Instagram: @‌thalitareboucas .

Carlos Ruas

Autor de “Um Sábado Qualquer”, “Mundo Avesso” e “Cães e Gatos”, o quadrinista tem nove livros publicados e se consolida na atualidade como um dos principais nomes do cenário nacional. Artista premiado, ele ganhou em 2012 o troféu HQMix, na categoria Webtiras, e em 2015, conquistou o 32° Troféu Angelo Agostini, com o livro “Êxodo: Nos Bastidores da Bíblia”.

Carlos Ruas (Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Além de participar da Feira do Livro que acontece durante o festival, Ruas traz para Atibaia a palestra “Criacionismo – De onde viemos”. O segundo maior projeto em arrecadação e apoiadores na categoria “quadrinhos” da plataforma de financiamento coletivo Catarse, sua obra “De onde viemos”, conta a história do criacionismo pela ótica da ciência e de 12 crenças, mesclando humor e conhecimentos. Após a palestra, que acontece nos dias 27 e 28, haverá bate-papo com o autor e sessão de autógrafos.

Conheça mais sobre o trabalho de Carlos Ruas nas redes sociais do artista no TikTok ( @‌carlosruas.usq ) e no Instagram: @‌umsabadoqualquer / @‌carlosruas.usq / @‌caesegatos_oficial .

