Festival Literário de Atibaia confirma participação de Raphael Montes e Luiza Romão

O que já estava bom, ficou ainda melhor! Depois de anunciar a participação da escritora Thalita Rebouças, do quadrinista Carlos Ruas e do ator cantador Jackson Antunes, o 3º Festival Literário de Atibaia confirmou mais três atrações imperdíveis: o escritor e roteirista Raphael Montes, conhecido por suas histórias de suspense, crime e terror; a atriz e poeta Luiza Romão, vencedora dos prêmios de Melhor Livro do Ano e Melhor Livro de Poesia do Prêmio Jabuti 2022; e a Orquestra Fungagá com Dois Girassóis, uma inusitada mistura de poesia, música autoral e contação de histórias. Não perca!

Orquestra Fungagá com Dois Girassóis

No dia 27 de abril, esse espetáculo sensacional passa por Atibaia e percorre a Praça da Matriz em uma bicicleta de quatro lugares. O duo Dois Girassóis é formado pelo casal Luiza Novaes (letrista, percussionista e atriz palhaça) e Aloisio Oliveira (sanfoneiro, violeiro e compositor). Os músicos Germanno Falcão e Gabriel Camilo também fazem parte da orquestra.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Com um repertório que junta influências celtas e nordestinas, muita música autoral e contação de histórias, a Orquestra Fungagá com Dois Girassóis promete surpreender o público do Festival Literário de Atibaia.

Raphael Montes

Também no dia 27, o escritor e roteirista Raphael Montes apresenta uma palestra no Cine Itá Cultural. Seu trabalho recente mais conhecido é como criador, roteirista-chefe e produtor-executivo da série produzida pela Netflix “Bom dia, Verônica”. Além da aclamada série – uma adaptação do romance policial de mesmo nome escrito por ele em coautoria com Ilana Casoy – o escritor coleciona sucessos de público e de crítica como “Suicidas”, “Dias Perfeitos”, “O Vilarejo” e “Jantar Secreto”, conquistando o Prêmio Jabuti de Melhor Romance de Entretenimento em 2020, com a obra “Uma Mulher no Escuro”.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Ele também é criador da primeira novela da HBO Max, “Beleza Fatal”, e escreveu roteiros de filmes, como “A Menina Que Matou Os Pais” e “O Menino Que Matou Meus Pais”, sucessos no Amazon Prime Video por narrarem a história do Caso Richthofen, e “Praça Paris” . Em 2023, ele lançou “A Mágica Mortal”, seu primeiro livro infantojuvenil, e, em março deste ano, o filme “Uma Família Feliz”, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas brasileiros, com Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini.

Luiza Romão

No dia 28, a poeta e atriz Luiza Romão apresenta “Também Guardamos Pedras Aqui”, um espetáculo baseado no seu livro homônimo, publicado pela Editora Nós. A obra – que conquistou não apenas a maior honraria da literatura brasileira, o Prêmio Jabuti, mas também a mais alta distinção concedida pelo prêmio, o troféu de Melhor Livro do Ano – recria em uma coletânea poética a Ilíada de Homero, a tragédia grega que narra a Guerra de Troia.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

A obra dá voz às mulheres silenciadas pela historiografia oficial da batalha entre gregos e troianos, discutindo também a violência da masculinidade e propondo uma reflexão sobre a maneira como a literatura ocidental foi erguida sobre a violência, em especial contra as mulheres. O espetáculo tem um jogo entre a performance dos poemas ao vivo, imagens projetadas pela VJ Vic Von Poser e bases musicais gravadas. Bacharela em Artes Cênicas e mestra em Teoria Literária e Literatura Comparada (USP), a atriz poeta também é autora dos livros “Coquetel Motolove”, “Sangria” e “Nadine”.

Terceira edição

Esta terceira edição do Festival Literário de Atibaia acontecerá nos dias 27 e 28 de abril, na Praça da Matriz e no Cine Itá Cultural. Com uma Feira do Livro e uma série de atrações artístico-culturais ligadas ao multifacetado universo da literatura, a programação do festival contará ainda com intervenções cênicas, apresentações musicais ao ar livre, oficinas/workshops, narração/contação de histórias e leituras públicas dirigidas. Fique atento ao portal e às redes sociais da Prefeitura para não perder nenhum detalhe!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia