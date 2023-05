Cultura abre inscrições para food trucks, venda e lançamento de livros no Festival Literário 2023

A Secretaria de Cultura da Prefeitura de Atibaia informa a escritores, editoras, livrarias, sebos e coletivos que estão abertas as inscrições para lançar e vender livros, revistas, zines, quadrinhos e outros tipos de publicações no Festival Literário 2023. Também foram abertas inscrições para food trucks interessados em comercializar alimentos e bebidas na praça de alimentação da segunda edição do festival, prevista para acontecer nos dias 19 e 20 de agosto na Praça Claudino Alves.

De acordo com os regulamentos, publicados na edição de quarta (10) da Imprensa Eletrônica Oficial, o prazo de inscrição para fazer parte da programação do evento com o lançamento de um livro, para vender publicações na Feira do Livro que acontece no festival ou para compor a parte gastronômica da festa dedicada à literatura é o mesmo: desta quinta (11) até 30 de junho.

(Imagem Ilustrativa de Christin Hume por Unsplash)

No caso da venda e lançamento, é vedada a divulgação de material que contenha conteúdo pornográfico, faça apologia ou incentive o uso de drogas e armas, não sendo permitido qualquer tipo de preconceito (gênero, raça, orientação sexual) ou conteúdo político-partidário. Além disso, as inscrições poderão ser encerradas se o limite de mesas da feira ou horários disponíveis na programação for atingido. Os detalhes sobre o que será disponibilizado pela Secretaria de Cultura e quais são as obrigações de cada participante estão especificados nos regulamentos.

Já a praça de alimentação do festival terá oito vagas disponíveis, seis para fornecimento de alimentos e duas, de bebidas. A seleção será feita de acordo com o número de vagas, tipo de produto comercializado e ordem de inscrição, com a divulgação do resultado pela Imprensa Eletrônica Oficial.

Após a publicação da lista de aprovados, os food trucks selecionados deverão abrir protocolo na plataforma digital de documentos 1Doc com o assunto: “Chamamento Food Trucks – Festival Literário de Atibaia”. É importante ressaltar que as taxas de funcionamento, de acordo com o previsto no Código Tributário do Município de Atibaia, ficarão a cargo dos food trucks autorizados a participar do festival.

Não serão aceitas inscrições fora do prazo e os formulários de cada regulamento estão disponíveis nos links listados abaixo. É recomendável que os candidatos prestem atenção a todos os requisitos, especialmente sobre dias e horários, antes de se inscrever e, em caso de dúvidas no preenchimento ou para mais informações, podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura por e-mail – cultura@atibaia.sp.gov.br – ou pelo telefone (11) 4412-3233.

2º FESTIVAL LITERÁRIO DE ATIBAIA

Regulamento para venda de livros: bit.ly/venda-festival-literario-atibaia

Regulamento para lançamento de livros: bit.ly/lancamento-festival-literario-atibaia

Regulamento para participação de food trucks: bit.ly/food-truck-festival-literario-atibaia

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia