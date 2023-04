Atibaia abrirá edital para seleção de Obras Literárias Inéditas para o Festival Literário 2023

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta quinta-feira (20), às 8h, as inscrições para escritores/autores participarem da Seleção de Obras Literárias Inéditas em Língua Portuguesa, de autores brasileiros e que estejam prontas para serem publicadas, como parte das ações do Festival Literário de 2023, previsto para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto deste ano. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até 13 de junho, às 16h, exclusivamente por meio do protocolo digital de documentos (Plataforma 1Doc) .

Os documentos necessários para a inscrição on-line estão disponíveis no edital do concurso, sendo necessário enviá-los em formato PDF. O aviso de abertura de concurso para seleção de Obras Literárias Inéditas 2023 foi publicado na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) da Estância de Atibaia desta quarta-feira (19) e, conforme a Secretaria de Cultura do município, serão selecionadas duas propostas, sendo uma para cada modalidade, distribuídas entre modalidades I e II.

Modalidade I: Obras literárias que se enquadrem em um dos gêneros literários: romance, coletânea de contos, crônicas e poesias, literatura infanto-juvenil, dramaturgia, jornalismo literário, tradições populares.

Modalidade II: Obras literárias de história, memória e identidade atibaiana, que se enquadrem nos seguintes gêneros de história e memória; biografia e ensaio crítico sobre a cultura.

Poderão participar pessoas físicas maiores de 18 anos que sejam autores brasileiros ou que possuam atuação comprovada no desenvolvimento de atividades compatíveis com o edital. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e a relação de documentos necessários e as especificações técnicas do material a ser apresentado constam no edital.

A Secretaria de Cultura publicará o resultado das propostas habilitadas na primeira etapa na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) do município e, posteriormente, a classificação das propostas analisadas na segunda etapa, sendo de responsabilidade dos inscritos o acompanhamento das publicações. Conforme a Pasta, o objetivo é valorizar os escritores, fortalecer e estimular o interesse pela leitura e literatura, bem como fomentar ações literárias em espaços públicos e promover a pluralidade artística na literatura no município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia