Em quatro meses, Mata Ciliar recebeu mais de 90 animais silvestres atacados por domésticos

Quanto mais invadimos os habitats naturais, mais consequências urbanas os animais silvestres sofrem, de diversas formas possíveis, porém, o encontro com domésticos tem se apresentado como um dos principais motivos da chegada da fauna silvestre ao Cras da Mata Ciliar. Nos primeiros quatro meses deste ano, por exemplo, foram 94 indivíduos vítimas de terríveis ataques. Como ocorrido no último caso, no sábado (4), quando a Guarda Municipal de Louveira resgatou um ouriço-cacheiro depois de ter sido atacado por quatro cães.

(Foto: Divulgação / Associação Mata Ciliar)

“O animal chegou bem apático e depois das primeiras análises, confirmamos algumas lesões perfurantes em seu corpo, principalmente na região lombar e dos membros pélvicos. Então, iniciamos um tratamento com medicação e ele está recebendo alimentação assistida. Agora, vamos encaminhar para a radiografia para confirmar se houve fraturas ou lesões internas e, posteriormente, dar prosseguimento ao tratamento a partir desses exames”, pontua Julia Caraça Augusto, médica veterinária da Mata Ciliar.

Animais domésticos são de responsabilidade de toda a sociedade, desde o abandono até a guarda responsável. Portanto, é necessário a conscientização e o entendimento sobre nossos erros com a vida silvestre, para cobrarmos por políticas públicas voltadas à proteção de nossa biodiversidade.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar