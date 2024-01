Mata Ciliar recebe quatro filhotes de maritacas por dia; Destruição de ninhos é crime ambiental

Em meio ao período de reprodução da espécie, muitos filhotes órfãos de maritacas estão chegando ao Cras da Mata Ciliar. Neste ano, a associação já recebeu 66 indivíduos e, destes, 62 são filhotes que se desenvolverão sem o acompanhamento materno. Na maioria dos casos, são animais retirados dos forros das casas, mas vale ressaltar que a destruição de ninhos e abrigos de animais é considerado crime ambiental (Lei 9.605/98).

(Foto: Associação Mata Ciliar)

A partir do momento em que se identifica o ninho no forro da casa, as pessoas devem respeitar o ciclo de desenvolvimento dos filhotes que dura, aproximadamente, três meses, desde a incubação dos ovos até o momento em que o indivíduo sai do ninho por conta própria. Durante este período não se deve interferir e manusear pais ou filhotes, sendo que, posterior a saída natural das aves do local, o morador deve então instalar proteções nos forros para evitar que os animais entrem no próximo ciclo reprodutivo.

Somente em situações extremamente necessárias, o munícipe deve contatar o órgão responsável pelo resgate dos animais.

Na Associação Mata Ciliar, neste mês de janeiro, chegaram cerca de quatro filhotes por dia. O último caso ocorreu nesta segunda-feira (15), quando agentes da Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista trouxeram cinco indivíduos ao Cras, constatando que haviam sido retirados do forro de uma residência. Agora, eles se juntarão a outros órfãos que estão sob os devidos cuidados de nossa equipe.

Mata Ciliar

A Associação Mata Ciliar (AMC) é uma entidade sem fins lucrativos declarada de Utilidade Pública Federal e que desde 1987 desenvolve diversas ações para a conservação da biodiversidade.

Durante esse período foram diversos desafios enfrentados e conquistas alcançadas sempre em parceria com instituições privadas, poder público e com a sociedade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar