Setor de moda ganha manual da ONU para ser mais sustentável

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, lançou o Manual de Comunicação de Moda Sustentável com assinantes da Carta da Moda da ONU. O manual quer conjugar esforços dos comunicadores da indústria com as metas globais sobre sustentabilidade, aliando fatores ambientais e sociais.

No fim deste ano, começará uma série de aulas magnas com especialistas no tema.

Moda (in)sustentável: setor emite até 8% dos gases de efeito estufa (Imagem Ilustrativa: Markus Spiske por Pixabay)

Estilos de vida mais sustentáveis

Mais de 140 grandes marcas aderiram à parceria que pretende aliar a comunicação com as metas climáticas globais. Entre os integrantes estão varejistas e organizações de fornecedores.

As prioridades incluem ações para promover o combate à desinformação, diminuir mensagens em favor do consumo excessivo, incentivar estilos de vida sustentáveis ​​e estimular a exigência de consumidores em relação à ação de empresas e políticos.

Segundo os organizadores, é preciso promover a ideia de que as roupas podem ser usadas mais que uma vez, evitando assim grandes danos ao meio ambiente. Para confeccionar uma peça de roupa, somente, uma quantidade desproporcional de água, por exemplo, é utilizada.

Uma das metas do manual é estimular pesquisas dos comunicadores para se distinguir a criação de valor da extração de recursos e do crescimento em termos de volume, ao mesmo tempo em que se melhora o bem-estar.

Para a ONU, os atuais padrões ​​de consumo e produção são insustentáveis pelo seu papel direto e significativo nas crises interconectadas das alterações climáticas, da contaminação e da perda da biodiversidade. Outro fator negativo é o das injustiças sociais em todo o mundo.

Extração de água e impactos na biodiversidade

O setor da moda emite entre 2% e 8% de gases de efeito estufa e gera níveis significativos de poluição, extração de água e impactos na biodiversidade. Por ano, o ramo contribui com 9% de micro plásticos nos oceanos e consome 215 trilhões de litros de água.

O Pnuma ressalta como prioridades abordar os impactos da produção e mudar os padrões de consumo excessivo nos principais mercados da moda “confrontando o modelo econômico linear que prevalece na indústria e a narrativa de novidade, imediatismo e descarte”.

O Manual de Comunicação de Moda Sustentável ressalta ainda o poder do marketing da moda e seu papel significativo para impulsionar o desejo, as aspirações e os níveis de consumo no setor.

No entanto, a publicação destaca a oportunidade de canalizar os esforços para soluções mais sustentáveis ​​e circulares. A publicação ressalta políticas de comunicação num contexto em que aumentam as exigências sobre o ambiente.

A agência acredita que comunicadores com novas habilidades sejam parte da solução, em vez de contribuir para o problema. Ao mesmo tempo, a expectativa é que haja avanços rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e aos princípios do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.

Fonte: ONU News / Climatempo