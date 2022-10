Conselho Consultivo da APA do Rio Atibaia tem nova formação

A Prefeitura de Atibaia informou, em decreto publicado no último dia 14, a nova formação do Conselho Consultivo da Área de Preservação Ambiental (APA) do Rio Atibaia, que tem como objetivo promover diálogos e contribuir para a melhoria ambiental, integrando poder público e sociedade.

O Conselho Consultivo da APA do Rio Atibaia é um órgão colegiado, integrante da estrutura administrativa da unidade de conservação, e de caráter consultivo, dentro das funções específicas de sua competência no sistema de gestão da APA, instituído pelo Decreto n° 8.097, de 15 de dezembro de 2016. O mandato dos membros que compõem o Conselho é de dois anos, renovável por igual período. Pelo exercício do mandato de Conselheiro, considerado de relevante interesse público, não será devida nenhuma remuneração.

Na última quarta-feira (19), foi apresentado ao Conselho o projeto de cogestão da APA do Rio Atibaia da Prefeitura de Atibaia, em parceria com a SIMBiOSE, com duração de junho de 2022 a fevereiro de 2023. A finalidade do projeto é executar e fomentar ações de prevenção, combate a incêndios florestais e restauração florestal na APA Rio Atibaia, em consonância com os objetivos da Unidade de Conservação.

Além da APA do Rio Atibaia, a Secretaria de Meio Ambiente também é a responsável pela gestão de mais uma unidade de conservação, o Parque Natural Municipal da Grota Funda.

Conheça o novo Conselho Consultivo da APA do Rio Atibaia:

I – REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

a) Representantes da Secretaria de Meio Ambiente:

1 – Daniel Borghi Filho – Titular;

2 – Liv da Costa Domingo – Suplente;

b) Representantes da Secretaria de Agricultura:

1 – Marcos Roberto Albertini – Titular;

2 – Gabriel Sola de Oliveira – Suplente;

c) Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico:

1 – Adriano Felix Serrano – Titular;

2 – Waldemar Gonçalves Neto – Suplente;

d) Representantes da Secretaria de Mobilidade e Planejamento

Urbano:

1 – Clayton Gomes Barboza Cavalcante – Titular;

2 – Matheus Amaral Borges – Suplente;

e) Representantes da Secretaria de Saúde:

1 – José Benedito do Prado – Titular;

2 – Camila Netto Barbieri – Suplente;

f) Representantes da Secretaria de Turismo:

1 – Bruno Fabrício Lopes Oliveira – Titular;

2 – Tércio Roberto Torres – Suplente;

g) Representantes da Secretaria de Educação:

1 – Rariane Fernandes de Lima – Titular;

2 – Liraneide Ferreira da Silva – Suplente;

h) Representantes da Saneamento Ambiental Atibaia – SAAE:

1 – Claudinei Felício – Titular;

2 – Tiago Gomes – Suplente;

II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) Representantes da Biophilium Consultoria Ambiental:

1 – Paul François Colas Rosas– Titular;

2 – Humberto Zontini Malheiros – Suplente;

b) Representantes do Clube Atibaiense de Voo Livre – CAVL:

1 – Guilherme Lemos – Titular;

2 – Fernando Protta – Suplente;

c) Representantes do Centro de Estudos Ornitológicos – CEO:

1 – Daniel Spoljaric Abicair – Titular;

2 – Júlio Guedes Filho – Suplente;

d) Representantes da Fraternidade Universal Projeto Curumim:

1 – Yara Aparecida de Mendonça – Titular;

2 – João Carlos Orsi – Suplente;

e) Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB 69ª

Subseção de Atibaia:

1 – Rodrigo Goulart Pereira – Titular;

2 – Bruno Eduardo Tamassia Mendes – Suplente;

f) Representantes da Sociedade Civil:

1 – Bruna Locardi Machado – Titular;

2 – Fernando Azzi Haddad – Titular;

3 – Paulo Sérgio Theodoro Pinto – Titular.

