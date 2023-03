Primeiro mutirão de restauração florestal é realizado na APA do Rio Atibaia

No dia 11 de fevereiro foi realizado, na Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio Atibaia, o Primeiro Mutirão Voluntário de Plantio em prol do Projeto Piloto de Restauração Florestal pelo Sistema de Semeadura Direta, conhecido como “Muvuca de Sementes”.

A ação teve como principal objetivo dar início à semeadura direta de plantas nativas para a recomposição de vegetação no espaço público de proteção ambiental, localizado na beira da Represa da Usina. A proposta de restauração florestal, feita pela primeira vez na cidade de Atibaia, é também uma forma de conscientização socioambiental e oportunidade para expandir e fomentar a conservação de áreas especialmente protegidas.

Primeiro Mutirão Voluntário de Plantio, “Muvuca de Sementes”. (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Cada voluntário participante teve a oportunidade de ver, misturar, semear e entender um pouco melhor sobre essa relação do homem com a natureza e a capacidade de plantar florestas. Dos 3 hectares propostos no Plano de Reflorestamento do Termo de Parceria, foram restaurados cerca de 0,6 hectare através desta ação, que durou 4 horas. A técnica de plantio utilizada contempla a mistura das sementes pelos participantes, propiciando maior biodiversidade e aproximando as pessoas do contato direto com a natureza e com os processos ecológicos propostos na atividade.

Antes do mutirão, no dia 4 de fevereiro, cercas foram instaladas em um trecho do Centro de Lazer Comunitário Alberto Gavazzi, cujo alambrado estava depredado. Para isso, a ação reutilizou 75 paletes doados e contou com a participação do Grupo Sênior de Escoteiros Pedra Grande.

O cercamento busca inibir as invasões predatórias que prejudicam o desenvolvimento natural do espaço, extremamente importante para a conservação dos recursos hídricos da região. Visando fortalecer a conscientização socioambiental e evitar invasões prejudiciais à fauna e flora, placas educativas foram instaladas ao longo da estrada para alertar os motoristas.

As ações de conservação e educação socioambiental foram desenvolvidas sob Termo de Parceria nº 020/2022, da Prefeitura de Atibaia com a Associação Serra do Itapetinga Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos (SIMBiOSE).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia