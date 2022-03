Prêmio Melhores ONGs abre inscrições para edição 2022

Maior premiação do terceiro setor brasileiro, o Prêmio Melhores ONGs, promovido pela agência O Mundo Que Queremos e pelo Instituto Doar, em parceria com Ambev Voa, Instituto Humanize e Canal Futura, está com inscrições abertas para a sua sexta edição. Até o dia 29 de abril, ONGs brasileiras podem se inscrever para a primeira fase da edição 2022 pelo site premiomelhores.org.

As informações são coletadas em duas fases. A primeira foca em questões objetivas e dados verificáveis. A segunda dá prioridade a questões mais complexas, respostas por extenso e documentos que demonstrem a sistematização de boas práticas de gestão e transparência. As informações enviadas são analisadas por uma banca de professores, pesquisadores, jornalistas e lideranças sociais que, após rigorosa avaliação, anunciam as 100 que mais se destacaram.

Além da lista das 100, o Prêmio reconhece também os destaques por causa, por estado, as 10 mais entre as de pequeno porte e a melhor ONG do Brasil. Em 2021, a Fundação Amazônia Sustentável foi a grande vencedora.

O Prêmio

Desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs seleciona, de forma técnica e objetiva, organizações que se destacam pela qualidade de sua gestão e transparência, servindo como referência para doadores e voluntários, auxiliando a sua tomada de decisão sobre em qual entidade destinar o seu apoio financeiro e suas horas de voluntariado. A premiação também incentiva boas práticas entre as participantes, contribuindo também para o constante aprimoramento de todas as organizações que se inscrevem, pois elas recebem uma devolutiva detalhada na qual é possível analisar a performance em relação às organizações tidas como referência.

Fonte: Climatempo