Inscrições para programação artística do 2º Festival Literário se encerram nesta quarta-feira (7)

Terminam nesta quarta-feira, dia 7 de junho, as inscrições para participar do edital que vai selecionar apresentações e atividades artísticas para compor a programação do 2º Festival Literário de Atibaia, previsto para acontecer nos dias 18, 19 e 20 de agosto. Pessoas físicas e jurídicas, incluindo MEIs, agentes culturais, artistas, coletivos, brasileiros ou estrangeiros, desde que residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos, interessados em participar devem se inscrever na plataforma digital 1Doc .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O concurso, que vai selecionar dez propostas de apresentações e atividades artísticas, contempla uma apresentação teatral de rua; uma apresentação musical ao ar livre; quatro oficinas ou workshops; duas palestras; e duas narrações ou contações de histórias. As condições para participação, a lista de documentos necessários para inscrição e a remuneração dos projetos selecionados, dentre outros detalhes do processo seletivo, estão disponíveis no link .

A primeira etapa da seleção fará a análise e verificação da documentação apresentada pelos artistas e coletivos inscritos, de acordo com as exigências especificadas no edital, e seu resultado será divulgado na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, cabendo aos inscritos o acompanhamento das publicações. Os candidatos habilitados nessa primeira fase terão seus trabalhos avaliados por um júri técnico, que analisará critérios como qualidade e relevância da proposta, potencial de impacto cultural e formação de público, além da qualificação dos artistas envolvidos.

Organizada pela Secretaria de Cultura de Atibaia, esta é a segunda edição da festa que a Capital Nacional do Morango dedica aos livros. Com a proposta de disseminar e promover a literatura na cidade, incluindo suas múltiplas manifestações e relações com a música, o teatro e outras artes, o festival surgiu no ano passado, trazendo como atração principal o cantor Arnaldo Antunes e oferecendo uma série de atividades culturais gratuitas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia