Um homem que se passava por policial militar e bombeiro para furtar comércios em Atibaia foi preso na madrugada desta terça-feira (5).

O criminoso foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) da cidade. Segundo a GCM, o criminoso furtou três estabelecimentos na região central durante a madrugada – uma clínica odontológica, uma loja de roupas e um restaurante.

Homem que se passava por policial militar para furtar comércios em Atibaia é preso (Foto: Divulgação / GCM de Atibaia)

Uma equipe foi acionada após os casos e passou a monitorar o homem pelas câmeras do Centro de Operações e Inteligência (COI) de Atibaia. Ele foi encontrado e abordado pelos guardas.

“Primeiramente foi passada as informações do furto e as características (do criminoso). Fizemos patrulhamento, identificamos o elemento e abordamos. Ele se identificou como bombeiro e policial militar”, afirma o inspetor da GCM, Augusto Domingues.

Com o criminoso foram encontradas roupas e carteiras de identificação falsas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, que ele usava para não levantar suspeita, um simulacro de arma de fogo e ferramentas, que eram usadas invadir os estabelecimentos alvos do crime.

Além disso, os guardas encontraram diversos itens que haviam acabado de ser furtados, como celulares, notebooks, tabletes e dinheiro em espécie.

De acordo com a Guarda Civil Municipal, o homem já havia praticado o mesmo crime na cidade em 2022. Ele é morador de São Paulo e ia até Atibaia de ônibus – uma passagem, inclusive, foi encontrada no bolso dele.

“A gente tinha o conhecimento dele de alguns anos atrás, quando ele tinha a mesma prática. Ele usa calça tática, colete tático. Nessa época não conseguimos pegá-lo, mas agora, com o monitoramento, sim”, diz Domingues.

O ladrão foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, onde o caso foi registrado como furto.

Fonte: G1.globo.com