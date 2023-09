Processo de escolha dos Conselheiros Tutelares acontece em 1º de outubro

No dia 1º de outubro os cidadãos terão a oportunidade de exercer um importante direito democrático ao participar do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares. Em Atibaia, 14 candidatos concorrerão às cinco vagas disponíveis, cuja gestão será de 2024 a 2027. A votação acontece das 8h às 17h, na EE José Alvim e EMEI Florêncio Pires de Camargo, ambas no Centro da cidade.

Embora não seja uma votação obrigatória, ela desempenha um papel crucial na proteção dos direitos das crianças e adolescentes. O Conselho Tutelar atua em situações de vulnerabilidade, abuso ou negligência, garantindo que as pessoas sejam respeitadas e protegidas. A escolha desses representantes é uma responsabilidade coletiva, e a participação da comunidade assegura que os eleitos estejam verdadeiramente alinhados com as necessidades e valores locais.

Conselho Tutelar de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para votar, é necessário apresentar um documento com foto e o título de eleitor.

Data unificada

Pela primeira vez a votação para escolha dos membros para o Conselho Tutelar será realizada em data unificada em todo Brasil e por meio de urna eletrônica, com o objetivo de promover maior participação popular.

Regulado pela Resolução TSE nº 23.719/2023, o apoio da Justiça Eleitoral nesse processo prevê o empréstimo e a preparação das urnas eletrônicas, prestação de suporte técnico ao voto informatizado, definição dos locais de votação, que em Atibaia acontece em dois locais, proporcionando mais credibilidade e maior organização no processo de votação para os novos conselheiros.

Conheça os candidatos:

Adalberto Ramos – Nº 10.008

Andréia Urquiza – Nº 10.020

Camila Andrietta – Nº 10.017

Capitão Roberto – Nº 10.009

Catiane Bueno – Nº 10.007

Ivete Lourenço Leano – Nº 10.019

Juliana Castillo – Nº 10.002

Leda Porto – Nº 10.022

Paula Vitale – Nº 10.003

Prof. Fábio Lopes – Nº 10.016

Rafael Lopes – Nº 10.018

Raquel Lima – Nº 10.013

Weverton Correa – Nº 10.005

Willian Dourado – Nº 10.001

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia