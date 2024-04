Rotary Day promove ações de saúde, entretenimento e cidadania no próximo dia 13

Reunindo saúde, cultura, cidadania, lazer, esportes e assistência social, o Rotary em Ação acontece no próximo dia 13, das 8h às 12h, na Praça Santo Antônio, em frente à Igreja Cristo Rei. O evento, também conhecido como Rotary Day, é realizado pelo Rotary Club de Atibaia, Casa da Amizade, Rotaract e Interact Club, com apoio da Prefeitura, por meio da participação de diversas secretarias, e de outras entidades. Saiba mais sobre os serviços que serão oferecidos e participe!

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Saúde

A oferta de serviços é ampla, incluindo: aferição de pressão arterial; atendimento por fisioneuro para verificação da acuidade visual; testes de glicemia e diabetes, HIV, sífilis e hepatites B e C; orientações sobre a dengue, Papanicolau e higiene bucal; atendimento em fisioterapia; e atualização da carteira de vacinação de crianças e adultos.

Entretenimento

Um programa perfeito para curtir em família, o Rotary Day terá ainda brinquedos infláveis, pintura facial, leitura de livros, roda de capoeira com o grupo “Anjos Negros”, desafios de matemática e muita diversão para crianças e adultos.

Cidadania e outras ações

Esse campo engloba serviços diversos como orientações jurídicas com advogados; plantão de acolhimento psicológico; serviço social na área de dependências químicas; aconselhamentos sobre previdência; ações preventivas para idosos; informações sobre CadÚnico; consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC); explicações sobre cuidados com os pets; esmaltação de unhas; e cortes de cabelo para mulheres e homens.

Cabe ainda destacar outras ações, como a distribuição de mudas e sementes, a disponibilização de informações sobre ESG – sigla em inglês para Environmental, Social and Governance, ou Ambiental, Social e Governança na tradução para o português – e sobre carreiras profissionais como arquitetura e engenharia.

Colaboradores

O presidente do Rotary Club de Atibaia, Vinicius Ferreira, destacou o objetivo do evento: “O Rotary em Ação é um evento social que segue um dos principais lemas rotarianos: ‘Dar de si antes de pensar em si’. São atividades que complementam outras ações permanentes voltadas à comunidade carente como o Banco de Cadeiras de Rodas, a Coleta de Sangue e a Campanha dos Lacres e das Tampinhas, além do Chá Beneficente e do Bazar mantidos pela Casa da Amizade”.

Além da participação dos voluntários e do poder público, o Rotary Day 2024 tem colaboração das seguintes empresas e entidades: CEMOA Hospital Dia de Olhos; Centro Universitário UNIFAAT; IVENS – Evolução do Ensino; Instituto Embelleze Atibaia; Centro Universitário UNINTER; Clínica Médica Fisioneuro; Treetech; Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Atibaia, Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA; Associação dos Comerciantes nas Feiras Livres de Atibaia; e Centro Terapêutico Lapidar.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia