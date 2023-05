Prova do Vestibular 2023 da Univesp acontece em 28 de maio

A Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, aplica no dia 28/05 a prova (objetiva e redação) do processo seletivo 2023. O exame ocorrerá às 13h, de forma presencial, em diversas regiões do Estado de São Paulo, para mais de 99 mil candidatos, o maior número de inscrições efetivadas da história da instituição. Os locais podem ser conferidos a partir de 19/05, no site: www.vestibular.univesp.br. O gabarito oficial será divulgado em 29/05, no mesmo endereço. O início do ano letivo está previsto para o final de julho.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A prova terá duração de 5 horas e será dividida em duas partes (redação e 56 questões voltadas às disciplinas de Português, Matemática, Física, Biologia, Química, História, Geografia e Inglês). O candidato deverá comparecer no local munido de documento oficial, com foto atualizada, conforme orientações do artigo 13, da portaria do vestibular. O exame deverá ser realizado com caneta esferográfica preta, lápis preto e borracha. Os portões serão fechados às 13h.

O atual processo seletivo oferta 25.350 vagas, destinadas a 419 polos, de 366 municípios (capital, interior e litoral). São oferecidos nove cursos, com três eixos básicos de ingresso: Letras, Matemática e Pedagogia (Eixo de Licenciatura), Ciência de Dados, Engenharia de Computação e Tecnologia da Informação (Eixo de Computação), e Administração, Engenharia de Produção e Tecnologia em Processos Gerenciais (Eixo de Negócios e Produção).

Em caso de dúvidas, o candidato poderá acessar o “Fale Conosco” do site da Vunesp, banca realizadora do vestibular (www.vunesp.com.br/faleConosco), e encaminhar sua mensagem. Ou, ainda, entrar em contato com o “Disque Vunesp”, pelo telefone (11) 3874-6300, em dias úteis, das 08h às 18h.

Acesse a Portaria completa do Vestibular 2023 e Manual do Candidato. Veja o conteúdo do que deve ser estudado em: vestibular.univesp.br. O interessado também pode buscar provas e gabaritos dos processos seletivos anteriores no endereço: univesp.br/vestibular.

Cursos

Os alunos do Eixo de Computação farão a escolha entre os três cursos, após um ano e meio: Bacharelado em Tecnologia da Informação – BTI (duração de três anos), Bacharelado em Ciência de Dados (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Computação (cinco anos). Já os ingressantes nas Licenciaturas, cursarão um ano de ciclo básico, com opção de habilitação a partir do segundo ano em Letras, Matemática ou Pedagogia (todos com quatro anos de duração). Os que optarem pelo Eixo de Negócios e Produção irão cursar um ano básico e, no segundo, farão a opção entre Tecnologia em Processos Gerenciais (três anos), Bacharelado em Administração (quatro anos) ou Bacharelado em Engenharia de Produção (cinco anos). O modelo garante ao discente mais flexibilidade para a escolha, melhor entendimento do itinerário formativo, além de ter a integração com graduandos de outras habilitações, o que contribui para sua formação e no desenvolvimento de projetos integradores multidisciplinares.

Os cursos, totalmente gratuitos, são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), plataforma on-line na qual os estudantes desenvolvem atividades acadêmicas, que incluem assistir a videoaulas, acessar material didático, bibliotecas digitais e tirar dúvidas do conteúdo com facilitadores. Já os polos, são espaços físicos onde os alunos contam com infraestrutura (computadores, impressoras e acesso à internet) e realizam atividades, como provas e discussões em grupo. No local, também podem ser solicitados serviços de secretaria acadêmica e esclarecimento de dúvidas. Todas as videoaulas também podem ser acessadas pelo canal do YouTube: https://www.youtube.com/user/univesptv .

Cronograma do Vestibular – próximas datas

19/05/23 (a partir das 14h) – Publicação oficial dos locais de prova e Convocação para as Provas (vestibular.univesp.br)

28/05/23 (às 13h) – Aplicação da prova objetiva e redação

29/05/23 – Divulgação do Gabarito Oficial da prova

29 e 30/05/23 – Interposição de recursos contra o gabarito

03/07/23 (a partir das 14h) – Publicação oficial do resultado no site: vestibular.univesp.br

03/07/2023 (às 10h) – Publicação da 1ª chamada no site do vestibular

05 a 10/07/23 – Data para os candidatos convocados na 1ª chamada efetivarem a matrícula.

12/07/23 – Publicação da 2ª chamada no site: vestibular.univesp.br

13 a 17/07/23 – Data para os candidatos convocados na 2ª chamada efetivarem a matrícula.

19/07/23 – Publicação da 3ª chamada no site: vestibular.univesp.br

20/07 e 21/07/23 – Data para os candidatos convocados na 3ª chamada efetivarem a matrícula.

24/07/23 – Início do período letivo

Sobre a Univesp

Criada em 2012, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo é uma instituição exclusivamente de educação a distância, mantida pelo Governo do Estado e vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre seus principais parceiros, destacam-se as universidades USP, Unesp, Unicamp e o Centro Paula Souza (CPS). A Univesp conta com mais de 62 mil alunos, entre graduação e pós, e nove cursos oferecidos nos últimos vestibulares, Letras, Matemática, Pedagogia, Bacharelado em Tecnologia da Informação (BTI), Bacharelado em Ciência de Dados, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Administração e Processos Gerenciais. Os cursos são realizados em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), por meio de videoaulas, bibliotecas digitais, conteúdos pedagógicos e fóruns, que garantem a interação do discente com o facilitador. Em 2023, a universidade possui 424 polos e está presente em 370 municípios do Estado, 57% do território paulista, que abrigam mais de 92% da população paulista.

Sobre a SCTI

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) tem o objetivo de aumentar a sinergia com todos os atores que integram o ecossistema de inovação, fomentando o conhecimento científico no Estado de São Paulo. Conta com os seguintes órgãos vinculados: Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), Centro Paula Souza (CPS), Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), Faculdade de Medicina de Marília (Famema) e Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo