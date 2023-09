Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Grota Funda será renovado

O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Grota Funda, em Atibaia, convida as entidades representativas locais para a renovação dos membros do órgão. A participação das instituições locais é de grande importância, uma vez que o Conselho se constitui em um instrumento para promover diálogos e contribuir na gestão do Parque, integrando poder público e sociedade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

As instituições interessadas em compor o Conselho deverão se inscrever até o dia 22 de setembro, por meio de protocolo via Plataforma 1DOC (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento), inserindo os seguintes documentos em formato PDF: Estatuto Social (cópia), Ata de eleição da última diretoria (cópia), Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ e Ofício de indicação dos representantes da entidade (01 Titular e 01 Suplente).

A reunião de renovação dos membros do Conselho será realizada no dia 4 de outubro, às 14h, na Sede do Parque Natural Municipal da Grota Funda – Avenida Santana, nº 8000 – Bairro Itapetinga (localizado em frente à Pedrinha).

O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal da Grota Funda é um órgão colegiado, integrante da estrutura administrativa da unidade de conservação, de caráter consultivo dentro das funções específicas de sua competência no sistema de gestão do Parque, instituído pelo Decreto n° 8.259, de 27 de junho de 2017.

Com quase 250 hectares de Mata Atlântica preservada, o Parque Natural Municipal da Grota Funda, importante Unidade de Conservação de Atibaia, está localizado na Serra do Itapetinga, reunindo espécies relevantes da fauna e da flora, algumas delas encontradas exclusivamente na região, além de espécies ameaçadas de extinção.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia