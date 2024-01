Programa Meu Pet: consultório veterinário é inaugurado em Nazaré Paulista

Foi inaugurada na última semana mais uma unidade do programa Meu Pet, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), na cidade de Nazaré Paulista. O consultório veterinário, construído pela pasta e administrado pela prefeitura local, é resultado do investimento de R$ 385 mil em um contêiner preparado para atender cães e gatos.

Cada consultório possui capacidade para atender 10 animais por dia, em uma estrutura padrão de 60 m², distribuídos entre recepção, consultório, laboratório de exames, copa e sanitários. O espaço oferece serviços de assistência veterinária, consultas, exames de sangue, procedimentos de baixa complexidade e tratamentos clínico-ambulatoriais.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A inauguração de mais uma unidade faz parte das ações contínuas do programa, que integra o eixo de Biodiversidade do Plano Estadual do Meio Ambiente. Lançado em junho de 2023, e até 2026 entregará seis novas clínicas e 91 consultórios veterinários, somando R$ 96,5 milhões na proposta de bem-estar animal.

Atendimentos de alta complexidade, como cirurgias, são realizados pelas clínicas do projeto. São duas já em funcionamento em Araçatuba e Votuporanga, com 600 metros quadrados de área construída cada, em uma estrutura convencional em alvenaria. As próximas a serem inauguradas serão as de Santa Bárbara do Oeste e Ribeirão Preto, que já estão em fase final de instalação dos equipamentos veterinários. Outra unidade, em Sorocaba, está em obras, enquanto a unidade de São José do Rio Preto está na fase de conclusão da licitação.

A distribuição das clínicas e dos consultórios em contêineres é estrategicamente pensada para atendimentos coordenados, respeitando as proximidades e necessidades de cada ponto do Estado de São Paulo.

O programa Meu Pet garante consultas, exames laboratoriais, exames de raio-x e ultrassom, medicações e curativos, cirurgias, castração, internação, vacinação, serviços de orientação, atendimento de urgência e emergência, espaço pet e até mesmo adoção responsável em algumas unidades.

Confira a lista completa dos consultórios e saiba mais sobre os atendimentos conforme cada prefeitura.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo