Carteira de vacinação da Covid-19 é o serviço mais procurado no Poupatempo Digital

Disponível na versão digital desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19, em 2021, a carteira de vacinação é o serviço mais procurado no app Poupatempo Digital, disponível para Android e iOS. O comprovante já teve mais de 15 milhões de acessos, sendo 3,2 milhões apenas no primeiro mês de 2022.

As versões em português e inglês dos comprovantes das três doses do imunizante podem ser acessadas e baixadas também pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br. A carteira emitida pelo Poupatempo, que tem a possibilidade de ficar salva no celular, tem a mesma validade legal do papel entregue no momento da vacinação e pode ser utilizada para viagens internacionais e lugares que exigem o documento.

(Foto: Governo do Estado de São Paulo)

Através do aplicativo e do portal é possível ainda realizar o pré-cadastro para a vacina, validar carteiras de vacinação e consultar a data prevista para a próxima dose a ser tomada, de acordo com o calendário anunciado pelo governo paulista.

Com cor diferenciada, a carteira de vacinação infantil para as crianças de 5 a 12 anos, que começaram a se vacinar contra a Covid-19 em janeiro, também está disponível nas plataformas do Poupatempo.

Sobre o Poupatempo

Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o Programa Poupatempo tem 24 anos de existência e já realizou cerca de 670 milhões de atendimentos à população em suas 113 unidades.

Com o início da pandemia, em março de 2020, o programa acelerou o processo de digitalização dos serviços, para melhor atender a população. A meta é chegar a mais de 240 opções eletrônicas em 2022.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo