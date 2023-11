Homem confessa que matou pai a tiros após discussão em Bragança Paulista, diz Polícia Civil

Um homem confessou à Polícia Civil, nesta quarta-feira (1°), que matou o pai a tiros após uma discussão em Bragança Paulista. O crime aconteceu na noite do último domingo (29).

Apesar da confissão, o rapaz não ficou preso. Segundo a Polícia Civil, ele não tem antecedentes criminais, tem residência fixa e colabora com as investigações.

A Polícia Civil informou que o homem alegou na confissão que o pai havia saído da cadeia recentemente e brigou com a família.

“O pai tem diversas passagens policiais e estava preso. Após sair da cadeia ele voltou para casa e discutiu com a esposa, que é mãe do autor do crime. Ele [o pai] colocou fogo na residência e fez várias ameaças à esposa e ao filho, o que fez com que o filho saísse de casa”, afirmou delegado Henrique Rodrigues, responsável pelo caso.

Após a discussão, o filho foi até a casa onde o pai estava morando e voltaram a discutir. “Houve uma briga e o pai estava com uma arma de fogo. O filho conseguiu tomar a arma da vítima e efetuou dois disparos contra o pai. De lá ele fugiu e jogou a arma num matagal”, contou o delegado.

O homem foi indiciado por homicídio, mas vai responder em liberdade.

O crime

O homicídio aconteceu por volta das 19h30 na casa da vítima, que fica na Avenida dos Imigrantes, no bairro Jardim da Fraternidade.

Testemunhas afirmaram para a polícia que ouviram barulho de disparos e foram até o imóvel, onde encontraram o homem caído. Não havia nenhum suspeito no local do crime.

A vítima foi atingida por três disparos, sendo um no queixo, outro no tórax e outro no braço esquerdo e morreu no local.

Fonte: G1.globo.com