40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu já tem rainha, primeira e segunda princesas

No último sábado, dia 11 de maio, no Cine Itá Cultural, a Prefeitura de Atibaia promoveu a eleição e coroação do concurso para rainha, primeira e segunda princesas da 40ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, que será realizada no final de junho e decorrer de julho deste ano pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras de ambas as cidades. A disputa contou com 13 candidatas concorrendo à formação da corte do morango deste ano.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Eleitas

A rainha eleita foi Júlia da Silva Borges, 17 anos, natural de Atibaia, que recebeu o prêmio de R$ 2 mil; a primeira princesa eleita foi Letícia Contesini, 24 anos, natural de São Paulo e moradora de Jarinu, que garantiu o prêmio de R$ 1,5 mil; e a segunda princesa eleita foi Ingrid Moreira Lemos, 27 anos, natural de Atibaia, que levou o prêmio de R$ 1 mil.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Atribuições

A corte eleita tem como responsabilidade visitar as cidades do Circuito das Frutas levando o convite para prefeitos, prefeitas e respectivas populações de suas cidades prestigiarem a 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu.

Avaliação

As candidatas foram avaliadas pelo corpo de jurados do concurso com base em critérios como simpatia e beleza; desenvoltura na passarela; e capacidade de comunicação.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Mandato

O mandato da corte teve início logo ao final da cerimônia de coroação e seguirá até o próximo concurso, quando rainha e princesas passarão os títulos às novas eleitas.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu acontecerá nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho de 2024, das 10h às 23h aos sábados, e das 10h às 20h aos domingos, no Parque do Morango “Duílio Maziero” (Estrada Municipal do Campo dos Aleixos – acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77, saída 87 da Rodovia Dom Pedro I).

Atibaia – Capital Nacional do Morango

Atibaia foi reconhecida, em 2022, como Capital Nacional do Morango. O município foi o primeiro no Brasil a receber a certificação da PIMO – Produção Integrada de Morango – da Embrapa, um processo que objetiva racionalizar o uso de agrotóxicos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade e a segurança dos produtos.

Circuito das Frutas

Atibaia também faz parte do Circuito das Frutas, formado pelos municípios de Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo, destacando-se pela realização do turismo rural nas diversas propriedades existentes, aproveitando o potencial de produção de frutas historicamente presente na região.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia