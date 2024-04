Concurso da corte da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha, a primeira e a segunda princesas da 40ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. Com inscrições gratuitas, o concurso é organizado pela Prefeitura de Atibaia.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Quem pode se inscrever?

Para participar do concurso, as candidatas devem atender aos seguintes requisitos: ser brasileira ou naturalizada; ter idade entre 16 e 30 anos na data de 11 de maio de 2024; ser eleitora do município de Atibaia ou do município de Jarinu; ter disponibilidade de horário para o cumprimento das agendas determinadas pela Secretaria de Cultura de Atibaia; e não ter sido premiada com o título de rainha em nenhuma das edições anteriores.

Inscrições

As inscrições vão até as 15h59 do dia 6 de maio e deverão ser feitas exclusivamente pelo e-mail: eleicaocortedomorango@gmail.com . No assunto do e-mail deverá constar “ELEIÇÃO CORTE DO MORANGO” e, no corpo da mensagem, apenas o nome da candidata inscrita. A lista de documentos que devem ser anexados, as obrigações da corte e outros detalhes do edital estão disponíveis na edição do último sábado (13) da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia.

Concurso

O concurso e a cerimônia de coroação acontecerão no dia 11 de maio, às 19h, no Cine Itá Cultural. O ensaio também será realizado no mesmo dia e local, às 15h. As candidatas serão avaliadas pelo Corpo de Jurados com base em critérios como simpatia e beleza; desenvoltura na passarela; e capacidade de comunicação. O mandato da corte tem início ao final da cerimônia de coroação e vai até o próximo concurso, quando rainha e princesas passarão os títulos às novas eleitas.

40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

A 40ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu acontecerá nos dias 29 e 30 de junho e 6, 7, 13, 14, 20 e 21 de julho de 2024, das 10h às 23h aos sábados, e das 10h às 20h aos domingos, no Parque do Morango “Duílio Maziero” (Estrada Municipal do Campo dos Aleixos – acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77, saída 87 da Rodovia Dom Pedro I).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia