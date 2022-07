38ª Festa do Morango continua nos dias 2 e 3, 9 e 10 de julho

Começou no último fim de semana, dias 25 e 26 de junho, a 38ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, uma realização da Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades. Com entrada franca, a festa continua nos finais de semana de 2 e 3, 9 e 10 de julho, no Parque do Morango “Duílio Maziero”. Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até as 23h, enquanto aos domingos, o horário de início é o mesmo, mas o evento termina mais cedo, às 20h.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Após ser suspensa em 2020 por causa da pandemia de Covid-19, a Festa do Morango recebeu mais de 40 mil visitantes em 2021, comercializando cerca de 14 toneladas da fruta, vendida in natura ou nos stands da praça de alimentação. A edição deste ano começou repetindo o sucesso do ano passado, recebendo milhares de visitantes da região e da capital paulista já no primeiro fim de semana de festa.

Com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping, parque de diversões e apresentações culturais, a Festa do Morango é uma ótima opção de passeio para desfrutar o fim de semana, oferecendo a oportunidade de comprar diretamente do produtor e experimentar uma variedade de receitas feitas com a fruta, sem contar os tradicionais pratos da festa: frango frito com polenta e macarronada à bolonhesa.

Concurso “Melhor Morango de Atibaia e Jarinu”

As Secretarias de Agricultura das duas cidades, em parceria com a regional da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI) e a Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, estão promovendo um concurso para eleger o melhor morango. O concurso, que não julga a variedade, mas a uniformidade do lote, maturação e cor dos morangos, aceita qualquer calibre da fruta.

A classificação será estabelecida pela soma da pontuação nas três semanas de festa, com a totalização no último final de semana do evento. Os primeiros oito lugares receberão prêmios que variam de R$ 400 a R$ 1.500 e a cerimônia de premiação acontecerá no dia 22 de julho, às 19 horas, no Parque do Morango. A comissão julgadora, composta por técnicos e profissionais da área, ainda receberá caixas de morango para avaliação no dia 8 de julho (sexta), até às 16h, no pavilhão de exposições do Parque Duílio Maziero. Os organizadores informam que após esse horário, os morangos serão recebidos, mas não participarão do julgamento.

Recentemente, Atibaia foi reconhecida como a Capital Nacional do Morango. Conforme publicado na última terça-feira (28) no Diário Oficial da União, a Presidência da República sancionou lei que concede à cidade o título, o que além de impulsionar a divulgação da fruta e o aumento da sua produção, atrai investimentos que estimularão a geração de empregos no setor e a consequente consolidação da atividade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia