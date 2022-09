Secretaria de Agricultura promove 1ª Semana do Morangueiro de 13 a 16 de setembro

Entre os dias 13 e 16 de setembro, a Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura, realiza a 1ª Semana do Morangueiro, evento técnico e gratuito direcionado aos produtores de morango. Promovida em parceria com a Embrapa Clima Temperado, centro de pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Pelotas/RS, a Semana do Morangueiro também conta com apoio da Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Abrindo as atividades da semana, no dia 13, os técnicos da Embrapa farão visitas aos produtores de morango com a finalidade de acompanhar a seleção de testes de novas variedades.

Já na quarta-feira, dia 14, acontece o “Dia de Campo”, uma série de palestras com produtores, técnicos e especialistas da Secretaria de Agricultura e da Embrapa sobre o cultivo e a produção (confira os temas abaixo). As palestras acontecem das 9h às 15h, no Parque do Morango Duílio Maziero (Estrada Municipal Campo dos Aleixos, acesso pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, km 77) e, ao final, haverá uma rodada de conversa com os participantes.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Encerando a 1ª Semana do Morangueiro, na sexta-feira (16), a Secretaria de Agricultura realizará uma visita técnica às plantações de morango da cidade de Senador Amaral, no sul de Minas Gerais, promovendo um intercâmbio entre os produtores das duas regiões.

O evento é exclusivo para produtores de morango e os interessados em participar devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4414-3985 ou pessoalmente na sede da Pasta, localizada na Estrada Juca Sanches, nº 400 – Jardim Brogotá.

1ª Semana do Morangueiro – Dia de Campo

Dia 14 de setembro, das 9h às 15h

Políticas públicas de apoio à produção de morangos em Atibaia

Gabriel Sola, Secretário de Agricultura da Prefeitura da Estância de Atibaia

Melhoramento do morangueiro

Sandro Bonow, Embrapa Clima Temperado (Pelotas/RS)

Produção de mudas de morangueiro

Luís Eduardo Antunes e Marcos Albertini, Secretaria de Agricultura da Prefeitura da Estância de Atibaia

Sistema de produção orgânico de morangos

José Ernani Schwengber, Embrapa Clima Temperado (Pelotas/RS), e Evaristo Pereira da Silva, produtor de Atibaia

Polinização na cultura do morangueiro

Katia S. M. Braga, Empraba Meio Ambiente (Jaguariúna/SP)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia