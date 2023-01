Prefeitura de Atibaia prevê entrega de 35 mil mudas de morango do Viveiro Municipal

Em Atibaia, Capital Nacional do Morango, a Prefeitura promove a distribuição de mudas aos pequenos produtores familiares por meio do Programa de Revitalização da Cultura do Morango, que reproduz, no Viveiro Municipal, mudas de morango destinadas à agricultura familiar. No próximo dia 25 de janeiro, a Administração Municipal prepara mais um evento de doação de mudas de morango, das 8h às 11h, no Viveiro Municipal (Estrada Municipal Juca Sanches, s/n, km 11, Boa Vista). Segundo a Secretaria de Agricultura, a expectativa é de ampliar a produção de mudas no Viveiro Municipal e, nesta etapa, cerca de 35 mil mudas de morango serão doadas pela Prefeitura.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Em abril de 2022 o Poder Executivo inaugurou uma nova estufa no Viveiro Municipal e também entregou a reforma do berçário de mudas de árvores nativas. Conforme a Secretaria de Agricultura, o Viveiro Municipal já contava com uma estufa de 1.400 m² e a Prefeitura investiu na aquisição de mais uma estrutura, de 900 m², possibilitando o incremento na capacidade de produção.

“Atibaia ocupa lugar de destaque na economia do agronegócio, concentrando 25% da produção nacional de flores e se sobressaindo na produção de frutas, especialmente o morango, um dos símbolos da cidade. Além do título de Capital Nacional do Morango, o município conta com o reconhecimento, pelo Governo do Estado de São Paulo, de Arranjo Produtivo Local (APL) de Agronegócio, uma referência obtida graças aos investimentos e políticas de incentivo ao setor agrícola realizados pela Prefeitura em Atibaia”, ressalta o prefeito Emil Ono.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia