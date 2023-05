Vem aí a 39ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

Com venda e exposição de morangos, barraquinhas com deliciosas opções gastronômicas na praça de alimentação, artesanato, parque de diversões, minishopping e apresentações culturais, vem aí a 39ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. A festa tem entrada franca e acontece nos finais de semana de 24 e 25 de junho, 1º e 2 e 8 e 9 de julho, no Parque do Morango “Duílio Maziero”.

(Imagem Ilustrativa: Filip Filipović por Pixabay)

Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até as 23h, enquanto aos domingos o horário de início também é às 10h, mas o evento termina mais cedo, às 20h. A Festa do Morango é uma ótima opção de passeio para curtir o fim de semana, oferecendo a oportunidade de comprar diretamente do produtor, além de promover culinárias diferentes, como a japonesa, provar deliciosas receitas feitas com o próprio morango e experimentar os tradicionais pratos da festa: frango frito com polenta e macarronada à bolonhesa. Vale ressaltar que o espaço também contará com o restaurante da APAE, somando solidariedade à diversão da festa.

O Parque do Morango Duílio Maziero localiza-se no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades e o Circuito das Frutas – destino turístico formado por dez cidades do interior do Estado de São Paulo que promove turismo rural nas diversas propriedades existentes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia