Banca da Confiança: Barraca de morangos sem vendedor será exposta na feira no Balneário Municipal

Confiança é a base de tudo, e foi pensando nisso que o produtor rural José Oliveira e a Prefeitura de Atibaia implantaram na Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia a “Banca da Confiança”, que busca comercializar morangos orgânicos de uma forma dinâmica e confiável: sem vendedor ou expositor no local.

É isso mesmo, a Banca da Confiança agirá de acordo com o próprio nome, confiando nos munícipes e turistas no processo de escolha do produto, na venda e no pagamento. A banca estará em exposição durante todo o período da feira no Balneário Municipal (Av. dos Bandeirantes, s/n, Parque das Águas, aos sábados), com placas indicando a quantidade de morangos em cada cesta, valores e formas de realizar o pagamento, sem ninguém no espaço conduzindo a venda. A ação é uma forma de introduzir no local a confiança dos visitantes, bem como comercializar na feira os morangos orgânicos – cultivados sem transgenia e sem agrotóxicos, dentro de um processo de produção orgânica certificada.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

“Observando as indicações, o interessado realizará o pagamento e escolherá seu produto, tudo na base da confiança. Com essa banca estaremos mostrando o povo de Atibaia agindo dentro dos bons princípios e com bons hábitos, no pensamento de uma coletividade melhor”, afirma o produtor rural responsável pela banca, José Oliveira.

Realizada pela Secretaria de Turismo, a Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia reúne dezenas de expositores em um espaço público com entrada gratuita, unindo uma diversidade de produtos artesanais locais, em que o visitante – seja turista ou morador – possa encontrar também um local de descontração, com muita música ao vivo, atrações culturais e diversão para todas as idades.

É importante ressaltar que a Administração Municipal publicou o Decreto nº 10.354/23, no dia 18 de abril, sobre a instalação e o funcionamento da Feira de Arte, Artesanato e Gastronomia, no Parque do Balneário, junto à Secretaria de Turismo, instituindo direitos e obrigações dos expositores e atualizando regras sobre o evento. Os interessados em exercer suas atividades na feira deverão solicitar autorização prévia da Prefeitura, por meio de requerimento padronizado, o qual deverá ser protocolado eletronicamente pela plataforma digital https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia