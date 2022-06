38ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu começa neste sábado (25)

Começa neste sábado (25) a 38ª edição da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu. Realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades, a festa tem entrada franca e acontece nos finais de semana de 25 e 26 de junho, 2 e 3, 9 e 10 de julho, no Parque do Morango Duílio Maziero. Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até as 23h, enquanto aos domingos, o horário de início é o mesmo, mas o evento termina mais cedo, às 20h.

Com venda e exposição de morangos, praça de alimentação, artesanato, minishopping, parque de diversões e apresentações culturais, a Festa do Morango é uma ótima opção de passeio para curtir o fim de semana, oferecendo a oportunidade de comprar diretamente do produtor e experimentar uma variedade de receitas feitas com a fruta, sem contar os tradicionais pratos da festa: frango frito com polenta e macarronada à bolonhesa.

No primeiro sábado da festa, dia 25 de junho, a programação cultural traz shows de Aleksander Reis às 16h, Rafa Ribeiro e Banda às 18h30 e Tony Araújo às 20h. No domingo (26), a festa segue com as apresentações de Amaury Fanti às 12h, Aran Martins às 13h30, Grupo Folklorístico Stella Bianca às 15h, Beatriz Ribeiro às 16h30 e Banda Maia às 18h30.

Após ser suspensa em 2020 por causa da pandemia de Covid-19, a Festa do Morango recebeu mais de 40 mil visitantes em 2021, comercializando cerca de 14 toneladas da fruta, vendida in natura ou nos stands da praça de alimentação. A edição deste ano promete repetir o sucesso do ano passado, com mais de 60 expositores e muita diversão para toda família.

O Parque do Morango Duílio Maziero localiza-se no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. Mais informações pelo telefone: (11) 4417-1097.

