Estão abertas as inscrições para o X Simpósio Nacional do Morango, em Atibaia

Estão abertas as inscrições para o X Simpósio Nacional do Morango, encontro técnico-científico que acontecerá em Atibaia entre os dias 20 e 22 de setembro. As atividades da programação têm vagas limitadas, com inscrições gratuitas até 8 de setembro no site do evento .

Será a primeira vez que o simpósio acontecerá no estado de São Paulo, reunindo produtores, técnicos, estudantes, professores, pesquisadores e empresas para discutir técnicas produtivas, comercialização e inovações tecnológicas relacionadas ao símbolo da Capital Nacional do Morango. Promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Agricultura, e pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, o evento é realizado em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Maior produtora do território paulista e entre as maiores do país, Atibaia preparou para a 10ª edição do principal evento nacional envolvendo a cadeia agroalimentar do morango uma programação que visa não só apresentar e consolidar o conhecimento científico sobre o cultivo de origem europeia, mas também busca discutir avanços para modelos agrícolas de aperfeiçoamento, integração e diversificação do negócio.

A abertura do X Simpósio Nacional do Morango será no dia 20 de setembro, às 18h, na Estação Atibaia (Av. Jeronimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio). No dia 21, acontece no pavilhão da Estação Atibaia um circuito de palestras com produtores e especialistas, enquanto na parte externa haverá uma praça de expositores que reunirá toda a cadeia produtiva.

Divididas em painéis, as mesas-redondas com especialistas abordarão temas como desafios e oportunidades na produção e comercialização de morangos, sistema de certificação da produção integrada, acreditação para produção orgânica de morangos, manejo de pragas, doenças, polinizadores e agroquímicos, novas cultivares, padrão de qualidade e aspectos legais na produção de mudas. Os horários dos painéis e um minicurrículo dos palestrantes também estão disponíveis no site do evento.

No dia 22, um “Dia de Campo” promoverá visitas a unidades de observação para que os participantes possam conhecer de perto o famoso Morango de Atibaia. O município foi o primeiro no Brasil a receber a certificação da PIMO – Produção Integrada de Morango – processo que objetiva racionalizar o uso de agrotóxicos, estimular o equilíbrio do ecossistema e manter a qualidade e a segurança dos produtos.

Confira a programação do X Simpósio Nacional do Morango:

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia