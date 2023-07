Está aberta oficialmente a 39ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

Atibaia e Jarinu deram início à 39ª edição da Festa do Morango, evento tradicional que celebra a produção dessa fruta tão apreciada na região. A festividade foi oficialmente aberta na última sexta-feira, dia 23, com a presença de autoridades estaduais, locais, produtores rurais, além da comunidade em geral.

Durante a cerimônia de abertura, discursos enfatizaram não apenas a relevância econômica do cultivo do morango na região, mas também o potencial turístico e o valor cultural da festa. O presidente da Associação de Hortifrutigranjeiros de Atibaia e Jarinu, Oswaldo Maziero, ressaltou a importância do evento para o fomento da agricultura, turismo e economia local. “A valorização da tradição e o apoio à agricultura são os pilares fundamentas da festa, que a cada ano se consolida como um marco para os produtores rurais, além de ser uma oportunidade de apreciar tudo o que o morango e a região têm a oferecer”.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Também estiveram presentes o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Saulo, Antônio Júlio Junqueira de Queiroz, representando o Governador Tarcísio de Freitas, e o secretário executivo de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado, Marcelo Henrique de Assis, que ressaltaram a importância desse evento que há 39 anos oferece ao público produtos de qualidade, enfatizando o trabalho do produtor rural e a relevância econômica do morango na região.

No primeiro fim de semana, A Festa do Morango já reuniu milhares de pessoas, que desfrutaram de momentos festivos, descontraídos, com uma diversidade de atrações e, claro, da gastronomia típica, como o tradicional frango com polenta, a macarronada, comida oriental e o restaurante da APAE, além das deliciosas receitas feitas com o protagonista da festa: o morango.

A festa segue nos dias 1º, 2, 8 e 9 de julho, com entrada gratuita, no Parque do Morango Duílio Maziero, no Campo dos Aleixos, em Atibaia. Aos sábados, a festa começa às 10h e vai até às 23h, enquanto aos domingos o horário de início também é 10h, mas o evento termina mais cedo, às 20h. O acesso ao local é pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77 – saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. O evento é realizado pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifruti de Atibaia, Jarinu e Região, com apoio das prefeituras das duas cidades e do Circuito das Frutas – destino turístico formado por dez cidades do interior do Estado de São Paulo que promove turismo rural nas diversas propriedades existentes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia