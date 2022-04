Inscrições para o concurso de Rainha e Princesas da Festa do Morango estão abertas

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Rainha e Princesas da 38ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu – que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho e 2, 3, 9 e 10 de julho, na Estrada Municipal do Campo dos Aleixos, em Atibaia. As interessadas podem se inscrever até 20 de maio, em dias úteis, das 9h às 17h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), em Atibaia, ou no Centro Histórico e Cultural “Divanir Vitório Contesini” (Rua Independência, nº 111, Centro), em Jarinu.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Poderão participar do concurso as candidatas que atenderem aos seguintes requisitos: ser brasileira ou naturalizada; ter entre 16 e 30 anos (até 28 de maio de 2022); ser eleitora de Atibaia ou de Jarinu; ter disponibilidade de horário para o cumprimento das agendas determinadas pela Secretaria de Cultura; e não ter sido premiada com o título de rainha em nenhuma das edições anteriores.

No momento da inscrição, as candidatas deverão apresentar foto 3×4, cópia do RG e/ou CNH e cópia do título de eleitor para preencherem a ficha de inscrição e o termo de responsabilidade. Para menores de 18 anos é necessário apresentar a cópia do RG ou CNH de um dos responsáveis legais, além da assinatura do mesmo na ficha de inscrição e no termo de responsabilidade.

O concurso será realizado no dia 28 de maio, a partir das 19h, no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira (Av. Dr. Joviano Alvim, nº 1322, Vila Thais) quando as concorrentes receberão notas de 5 a 10 nos quesitos Simpatia e Beleza, Desenvoltura na Passarela e Capacidade de Comunicação. Em caso de empate na somatória geral dos pontos, será usado como critério de desempate a somatória dos quesitos na respectiva ordem apresentada. Serão premiadas a Rainha, com R$ 2 mil; a 1ª Princesa, com R$ 1,5 mil; e a 2ª Princesa, com R$ 1 mil. O mandato terá duração até a realização do próximo concurso.

O regulamento completo do Concurso de Rainha e Princesas da 38ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu pode ser consultado na Imprensa Oficial Eletrônica de Atibaia edição nº 2418, publicada no dia 20 de abril de 2022.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia