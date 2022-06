Concurso define corte da 38ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu

No último sábado (28) aconteceu o concurso responsável por determinar a nova corte da 38ª Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, evento que acontecerá nos dias 25 e 26 de junho e 2, 3, 9 e 10 de julho, no Parque do Morango Duílio Maziero, no Campo dos Aleixos, em Atibaia. A rainha e as princesas que representarão a festa foram definidas durante uma seleção no Centro Cultural Reginaldo Ângelo Ferreira, em Atibaia, após receberem notas de 5 a 10 nos quesitos Simpatia e Beleza, Desenvoltura na Passarela e Capacidade de Comunicação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Ao todo, 21 candidatas, sendo 11 de Jarinu e 10 de Atibaia, inscreveram-se no concurso e concorreram a prêmios: R$ 2 mil para a rainha; R$ 1,5 mil para a 1ª Princesa; e R$ 1 mil para a 2ª Princesa. Foram eleitas: Maria Clara Bueno Nieuwennoff Goda, de Jarinu, como rainha; Leticia de Paula Prado Junqueira, também de Jarinu, como 1ª Princesa; e Fernanda Aline Cavalcante Leite, de Atibaia, como 2ª Princesa. O mandato dessa corte terá duração até a realização do próximo concurso e, conforme a Secretaria de Cultura de Atibaia, em breve serão agendadas visitas às cidades da região para que a corte leve o convite da festa a prefeitos e munícipes vizinhos.

A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu está em sua 38ª edição e acontecerá nos dias 25 e 26 de junho e 2, 3, 9 e 10 de julho, no Parque do Morango Duílio Maziero, no Campo dos Aleixos, em Atibaia. O acesso ao local se dá pela Rodovia Edgard Máximo Zambotto, Km 77, saída 87 da Rodovia Dom Pedro I. Mais informações pelo telefone: (11) 4417-1097.

A festa é realizada pela Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, em conjunto com as prefeituras de Atibaia e de Jarinu.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia