1ª Festa do Morango acontece em Bragança Paulista com entrada gratuita

Bragança Paulista recebe a partir desta quinta-feira (11) a “1ª Festa do Morango”. O evento, que terá entrada gratuita, vai ocorrer no estacionamento do Bragança Shopping Center. A expectativa é que cerca de 40 mil pessoas compareçam nos quatro dias de festa.

(Foto: Divulgação)

Gastronomia

Para quem gosta de morango, opções não faltarão como espeto de morango, morango do nordeste, bolo de pote de morango, crepe de morango, pavê de morango, torta de morango, fondue de morango, churros de morango, torresmo de rolo com geleia de morango, burger de morango, burger com salada de morango, coxinha de morango, panqueca de morango, chopp de morango, açaí com morango, licor de morango, milkshake de morango, sorvete de morango, vinagrete de morango, caipirinha de morango, drinks de morango, bombom de morango, croissant de morango, estrogonofe de morango, pizza de morango, nacho com geleia de morango, entre outros pratos apetitosos.

A festa vai oferecer outras opções gastronômicas como torresmo de rolo, costela, burger na parrilla, baião de dois, feijão tropeiro, espetinho, pastéis, comida mexicana, batata frita, coxinha, arroz carreteiro, doces caseiros, churros, comida japonesa, além de diversos drinks, chopp e muito mais.

“Esse evento, que é o primeiro em Bragança Paulista, tem sido um sucesso por onde passa. Teremos muitas opções de pratos com morango além de outras variedades da gastronomia. As atrações musicais também ganham destaque nessa festa para abrilhantar todos os dias do nosso evento”, disse Brenda de Paula, organizadora.

Música

O evento vai contar com uma programação musical para todos os dias de festa. Confira:

Quinta-feira (11) – 19h – Tribo Urbana – Especial Legião Urbana

Sexta-feira (12) – 19h – Banda Rock Dogs – Classic Rock

Sábado (13) – 19h – Banda Confisco – CBJR

Domingo (14) – 19h – Banda Wanted – Bon Jovi

Solidariedade

Para quem quiser colaborar (não é obrigatório) haverá um ponto de arrecadação de alimento não perecível no local do evento. O que for arrecadado será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Bragança Paulista.

SERVIÇO – 1ª FESTA DO MORANGO EM BRAGANÇA PAULISTA

Quando: 11/04, 12/04, 13/04 e 14/04.

Onde: Estacionamento do Bragança Shopping Center ( Rod. Alkindar Monteiro Junqueira, s/n – Km 53 – Itapechinga, Bragança Paulista)

Horário: quinta e sexta das 17h às 22h; sábado e domingo das 12h às 22h.

*Entrada gratuita.

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa do Morango