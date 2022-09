Festa de Flores e Morangos de Atibaia começa nesta sexta-feira (2)

A Festa de Flores e Morangos 2022 começa nesta sexta-feira (2) em Atibaia (SP). Esta será a 40ª edição do tradicional evento, que volta a acontecer após dois anos suspensa por conta da pandemia.

A festa acontece até 25 de setembro, sempre de sexta a domingo, e nos 7 e dia 8, das 9h às 18h. Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria do Parque Edmundo Zanoni.

Festa de Flores e Morangos de Atibaia 2022 começa nesta sexta-feira (Foto: Divulgação)

Realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, a celebração comemora os 40 anos com cultura e gastronomia. A festa é uma homenagem aos produtores rurais da região, responsáveis por cerca de 25% da produção nacional de flores e uma safra de morango que ultrapassou os três milhões de pés em 2021.

Este será o primeiro ano em que Atibaia recebe o evento já com o título oficial de Capital Nacional do Morango.

A expectativa da organização é de que aproximadamente 10 mil pessoas visitem o local por dia. A área do evento passa dos 50 mil metros quadrados do Parque Municipal e conta com diversas variedades nas barracas de morango e mais de 6 mil itens entre flores, plantas, vasos, insumos e produtos para jardinagem.

Os visitantes poderão comprar mercadorias direto do produtor, desfrutar das atrações do parque, como a paisagem de cartão-postal às margens do lago, passeios de pedalinho e playground para as crianças; além das mais de 60 atrações culturais que se apresentarão no palco principal.

Outros atrativos são as variedade de produtos do mini shopping, o mural de flores para guardar uma bonita recordação da festa e o Pavilhão de Exposições.

Fonte: G1.globo.com