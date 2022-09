Nesta sexta (16), entrada para Festa de Flores e Morangos será 1 kg de alimento

Nesta sexta-feira (16), a Festa de Flores e Morangos de Atibaia será ainda mais especial. O ingresso para o evento será 1 kg de alimento não perecível para o Fundo Social de Solidariedade, que fará a distribuição dos alimentos arrecadados para famílias em situação de vulnerabilidade do município.

Os alimentos podem ser, de preferência, arroz, feijão, macarrão e óleo. Não será aceito sal. No mesmo dia, a tradicional festividade da colônia japonesa contará com a visita dos jogadores do time de vôlei masculino de Atibaia, no período de 10h às 11h. A equipe recém-formada na cidade está disputando o Campeonato Paulista e, na sexta à noite, disputará uma partida contra o tradicional SESI. O jogo será no ginásio Elefantão e o ingresso também será 1 kg de alimento para o Fundo Social.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Festa de Flores e Morangos começou no último dia 2 e vai até o dia 25, no Parque Edmundo Zanoni, das 9h às 18h, às sextas, sábados e domingos. Além de festejar o recém concedido título de Capital Nacional do Morango, esta edição comemora 40 anos da festa mais famosa da cidade.

Cultura nipônica, variedade gastronômica – com destaque para as delícias doces e salgados que trazem morango na receita –, fascinantes arranjos e adornos florais, sem contar a oportunidade de comprar produtos de qualidade diretamente do produtor, são inúmeros os atrativos oferecidos pela festa, realizada pela Associação Hortolândia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia.

O endereço do Parque Edmundo Zanoni é Av. Horácio Netto, 1030 – Loanda e mais informações podem ser obtidas no site da festa: https://floresemorangos.com.br/ .

O Fundo Social de Solidariedade está aberto para receber doações durante todo o ano, localizado na Av. São João, nº 613, – Centro. O contribuidor também pode entrar em contato pelo telefone (11) 4412-8220, ou pelo e-mail fundosocial@atibaia.sp.gov.br .

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia