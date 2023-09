Festa de Flores e Morangos de Atibaia encerra sua 41ª edição neste final de semana

Quem ainda não visitou a 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia não pode perder os últimos dias do mais tradicional evento do gênero da região e um dos mais importantes do país. Detentora do título de Capital Nacional do Morango, Atibaia já recebeu mais de 100 mil visitantes para o evento, superando as expectativas dos organizadores.

Celebrando a chegada da Primavera e a união entre os povos, a festa se despede do público neste final de semana, entre sexta-feira e domingo, das 9h às 18h, garantindo aos visitantes momentos inesquecíveis.

(Foto de Claudia Mifano)

Com a temática “Heiwa” que significa paz em japonês, o evento oferece momentos de intensa movimentação cultural, com grupos artísticos representando os mais variados países, além de apresentações tradicionais japonesas, como os aclamados Bon Odori e Taiko.

(Foto de Claudia Mifano)

A Fanfarra Municipal de Atibaia, que já recebeu o título de campeã mundial por duas vezes, se mantendo entre as 10 melhores bandas do mundo, também estará presente, com apresentação marcada para o sábado, às 16h.

(Foto de Claudia Mifano)

A sensibilidade e a criatividade artística da comunidade nipônica também marca presença nos mais de 1.500 m2 do Pavilhão de Exposições, cuidadosamente decorado com uma riquíssima diversidade de elementos e técnicas artesanais japonesas que encantam e emocionam o público.

(Foto de Claudia Mifano)

O resultado é um cenário espetacular multicolorido, inspirado no tema “HEIWA”, celebrando a PAZ e a amizade entre os povos, retratadas na delicadeza das flores.

(Foto de Claudia Mifano)

A deliciosa e riquíssima gastronomia oferecida na Praça de Alimentação surpreende os mais diversos paladares, seja com os tradicionais pratos da culinária japonesa, ou com lanches e comidas à moda brasileira.

(Foto de Claudia Mifano)

O morango, a grande estrela da festa, é utilizado com criatividade e ousadia, compondo os mais diferentes pratos, como pastel, pizza, panqueca e as inúmeras sobremesas que fazem o diferencial gastronômico da Festa de Flores e Morangos.

(Foto de Claudia Mifano)

Passear por um parque repleto de belezas naturais e vivenciar momentos de integração cultural, com atividades artísticas diversas, acompanhadas de uma variada gastronomia e da exuberância de milhares de flores e arranjos ornamentais, delicadamente elaborados para o evento, é o que a Festa de Flores e Morangos proporciona de melhor para os seus visitantes.

(Foto de Claudia Mifano)

A 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia e conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, Pró-Flor e Sindicato Rural de Atibaia e patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

(Foto de Claudia Mifano)

Serviço:

41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: Meia R$ 22,00 e inteira R$ 44,00

Site: www.floresemorangos.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia