Festa de Flores e Morangos de Atibaia começa nesta sexta-feira (1º)

A 41ª Festa de Flores e Morangos começa nesta sexta-feira (1º) em Atibaia. Esta será a 41ª edição do tradicional evento na cidade que leva o título de “Capital Nacional do Morango” desde o ano passado.

A festa será realizada até o dia 25 de setembro, sempre de sexta a domingo, e no feriado do dia 7, das 9h às 18h, no Parque Edmundo Zanoni. Os ingressos podem ser adquiridos nos dias do evento diretamente na bilheteria ou nos pontos de vendas, para mais informações acesse o site www.floresemorangos.com.br ou ligue no 0800-555-979.

No primeiro dia da festa, dia 1º, a entrada será gratuita com a entrega de 1 kg de alimento não perecível (arroz, feijão ou óleo) na portaria do local.

Nas sextas-feiras, todos os visitantes podem pagar o valor de meia-entrada. Neste ano, a promoção foi estendida e as entradas nos dias 2 e 3 de setembro também serão promocionais, podendo ser adquiridas pela metade do preço.

Festa de Flores e Morangos de Atibaia (Foto: Festa de Flores e Morangos de Atibaia)

Além da venda de morango e diversos pratos que levam a fruta como ingrediente principal, a festa conta ainda com outras atrações, como shows, grupo de viola caipira, bandas, fanfarras e outras apresentações musicais.

A programação completa está disponível no site da Festa de Flores e Morangos de Atibaia.

Serviço:

41º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Site: www.floresemorangos.com.br