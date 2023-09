Com o tema “Heiwa”, que significa “Paz”, Pavilhão de Exposições encanta visitantes da 41ª Festa de Flores e Morangos

Todo ano a grande expectativa dos visitantes da Festa de Flores e Morangos de Atibaia é entrar no Pavilhão de Exposições para conhecer as novidades da tradicional decoração, que exalta a beleza das flores e a qualidade dos morangos produzidos na cidade e região, e neste ano não poderia ser diferente. As mais de um milhão de pétalas de flores, trocadas semanalmente pela equipe de decoradores, enchem os olhos de encanto com cores e formas que remetem e simbolizam a paz, Heiwa em japonês, tema desta 41ª edição.

São mais de 30 pessoas que trabalham na elaboração, arrumação e montagem das cenografias feitas em flores e morangos, harmonizando e embelezando todo o ambiente do Pavilhão de Exposição, promovendo a produção de flores de Atibaia, sendo divididos em cinco espaços com propostas diferenciadas e harmonizadas.

No primeiro ambiente os amantes das orquídeas serão recebidos pelas mais belas decorações em orquídeas feitas pela Sra. Miyoko Hiranaka, que está desde da fundação da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, são mais de 43 anos de história e empenho para realizar um lindo evento para os visitantes. A Sra. Miyoko Hiranaka usa diversas espécies de orquídeas como Phalaenoposis, mini Phalaenoposis, Oncidium (conhecida popularmente como chuva de ouro), Cymbidium e Dendróbio, serão centenas de vasos de orquídeas no ambiente, um verdadeiro show de beleza e sensibilidade.

No segundo ambiente os visitantes podem conferir a produção de flores da cidade de Atibaia com uma bela exposição reunindo uma pequena amostra das flores produzidas em nosso município, além de conferir a árvore de Tsuru, que simboliza vida longa, paz, fidelidade e poder de cura. Para completar este ambiente temos uma parceria inédita na história do evento, a Sato Company cedeu a organização do evento a replica em tamanho natural do herói de muitas gerações, que seria o Jaspion, um símbolo na luta pela paz.

O paisagista Tadayuki Hanashiro, que participa do evento há mais de 28 anos trouxe para o terceiro ambiente lindas esculturas feitas de flores, trazendo as referências de sua infância, que foi em Okinawa, no Japão e não poderia faltar as tradicionais bonecas japonesas feitas de flores.

No penúltimo ambiente as rosas, ponto forte da produção de flores da cidade, ganha destaque na decoração elaborada pela decoradora Lilia Kobayashi, também conhecida como Yuri, que está completando 30 anos de trabalho dedicados ao evento.

O kokedama, que está em alta no mundo da decoração, também ganhou destaque na produção da Lilia. “Achei interessante também mostrar como fazer kokedama com vários tipos de plantas”, afirma a decoradora, além de um lindo jardim de rosas.

Em outra sessão, coordenada pelo florista Aflânio Tomikawa, a presença do planeta Terra, da água, de um coração de flores, além de ambientes inovadores e instagramáveis para quem busca o cenário ideal para aquela foto especial. “Este ano focamos na inovação, usando flores com cores suaves, como tons diferentes de lilás, muito verde e um pouco de vermelho só para criar contraste”, explica.

A 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia é realizada pela Associação Hortolândia de Atibaia, com apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Jarinu e Região, Pró-flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

(Foto de Claudia Mifano)

Serviço:

41º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: Meia R$ 22,00 e inteira R$ 44,00

Site: www.floresemorangos.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia