41ª Festa de Flores e Morangos movimentou o turismo de Atibaia durante o mês de setembro

Além de moradores de Atibaia e região, turistas de diversos estados do país vieram prestigiar uma das mais importantes festas de flores do Brasil. Em sua 41ª edição, a Festa de Flores e Morangos de Atibaia surpreendeu, mais uma vez, pela excelência na recepção e cuidado ao visitante, qualidade e variedade gastronômica e dos produtos oferecidos, especialmente as belíssimas flores, plantas e os deliciosos morangos. A festa ainda se destacou pela intensa movimentação cultural e atividades artísticas diversificadas.

(Foto: Claudia Mifano)

Foram mais de 60 atrações artísticas, entre grupos musicais, folclóricos, regionais, shows itinerantes, contação de histórias, entre outras atividades. Durante os 13 dias, o evento recebeu mais de 1mil excursões de várias regiões do país, com destaque para Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará e Paraíba.

(Foto: Claudia Mifano)

O público total atingiu a marca de 110 mil pessoas, com destaque para aproximadamente 40 mil entradas gratuitas. Associações beneficentes, alunos da rede municipal de ensino, acompanhados dos pais ou responsáveis, além de funcionários públicos tiveram acesso gratuito ao evento. Cerca de 60 toneladas de morangos foram vendidas pelos produtores locais e mais de 50 mil itens de jardinagem, entre flores, plantas e outros produtos.

(Foto de Claudia Mifano)

O Pavilhão de Exposições, mais uma vez, roubou a cena e apresentou um espetáculo à parte. Especialmente decorado para o evento, com milhares de flores e inúmeros arranjos ornamentais preparados com as mais diversas técnicas japonesas, materializou toda a sensibilidade e criatividade artística da colônia nipônica. A cada edição, o espaço ganha uma decoração temática e neste ano não foi diferente. “Heiwa”, que significa Paz em japonês, encantou e surpreendeu o público presente.

(Foto de Claudia Mifano)

Ao encerrar mais uma edição da Festa de Flores e Morangos, a Associação Hortolândia de Atibaia, entidade organizadora e responsável pelo evento, destacou que o sucesso alcançado ao longo das 41 edições se deve, especialmente, ao trabalho colaborativo e incansável de todas as equipes. Nesta edição, mais de duas mil pessoas colaboraram com o evento, não medindo esforços para cumprir com o principal objetivo da festa, que é oferecer ao público um evento diferenciado, que reúne beleza, criatividade, diversidade e qualidade gastronômica, agradando diferentes paladares, além de momentos de alegria, descontração e muita arte e diversidade cultural.

(Foto: Claudia Mifano)

O evento é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró- flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lago Azul, Sicredi e Graal.

(Foto de Claudia Mifano)

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia agradece aos expositores, colaboradores, parceiros e aos visitantes que prestigiaram o nosso evento, até 2024!

Fonte: Assessoria de Imprensa