Cônsul do Japão e demais autoridades prestigiam abertura da 41ª Festa de Flores e Morangos

A abertura da 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia, realizada nesta sexta-feira, dia 1º, reuniu autoridades e representantes da colônia japonesa no Parque Municipal Edmundo Zanoni. O evento contou com a presença do cônsul do Japão, Hiroyuki Ide, do prefeito Emil Ono e do presidente da Associação Hortolândia de Atibaia, Nelson Yoshida, entre outras autoridades do município.

(Foto: Claudia Mifano)

O cônsul iniciou sua fala destacando a alegria em participar do evento. “O reconhecimento da Festa de Flores e Morangos de Atibaia é muito grande e há muito tempo eu queria participar, hoje isso se concretizou. Esse ano, celebramos 115 anos da imigração japonesa para o Brasil e fico muito feliz ao observar a presença da herança japonesa aqui, com a diversidade gastronômica e exposições culturais desta grande festa. E esta integração das tradições, sem dúvida, só foi possível graças ao trabalho árduo dos imigrantes japoneses e também ao acolhimento do povo brasileiro, que respeita a trajetória e contribuição da comunidade Nikkei para o desenvolvimento do Brasil, bem como o carinho pela cultura japonesa, que fundamentaram o laço que existe hoje entre os dois países”, ressaltou Hiroyuki Ide.

(Foto: Claudia Mifano)

O prefeito Emil Ono ocupou a frente de autoridades acompanhado da primeira-dama Tamy Ono, elegantemente vestida com o tradicional traje japonês, em homenagem à cultura Nikkei. “É com muita alegria que participo de mais uma edição desta que é a festa mais tradicional de exposição e comercialização das nossas flores e morangos, duas verdadeiras riquezas da agricultura local que ganharam relevância em todo o país e que renderam a Atibaia o título oficial de Capital Nacional do Morango. O tema desta edição não poderia ser mais propício ao momento em que vivemos, quando finalmente podemos nos reunir e celebrar com mais tranquilidade. REIWA significa paz, a paz que tanto buscamos em nosso dia a dia e que vivenciamos com mais afinco quando tudo corre bem”, disse o prefeito, que fez questão de ressaltar as conquistas da cidade nos últimos anos.

(Foto: Claudia Mifano)

Em sua fala, Nelson Yoshida, presidente da Associação Hortolândia de Atibaia – organizadora do evento – afirmou que o objetivo principal desta edição da festa “é buscar o sucesso alcançado no ano passado, pois o evento de 2022 foi um ano marcado por desafios para a organização”. “Mas ficamos com um sentimento de dever cumprido, alcançando o papel principal desta associação, que é divulgar e promover a atividade agrícola da região e, desta forma, contribuir para o desenvolvimento econômico, social e cultural de todos”, ressaltou. “E também fica o sentimento que podemos fazer muito mais, assim que nos transferirmos para o nosso novo espaço, que é o Parque Ecológico Atibaia, onde daremos continuidade a este trabalho já realizado até o momento. Para isso, contamos com o apoio de todas as entidades e autoridades aqui presentes”, completou o presidente.

A abertura da 41ª Festa de Flores e Morangos de Atibaia também contou com a presença do vice-prefeito Fabiano de Lima e demais autoridades e representantes de diversas associações e imprensa, após os discursos no palco as autoridades se dirigiram para o Pavilhão de Exposição do evento onde fizeram o corte da fita e a abertura oficial, tiveram a oportunidade de conferir as decorações em flores e as novidades do evento em lançamento de flores e conferir os deliciosos morangos de Atibaia.

A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma realização da Associação Hortolândia de Atibaia e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Atibaia, Associação dos Produtores de Morango e Hortifrutigranjeiros de Atibaia, Pró- flor e Sindicato Rural de Atibaia e tem o patrocínio da Sakata, Ball, Convém Supermercados, Lagoa Azul, Sicredi e Graal.

Serviço:

41º Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Data: 01 de setembro até 24 de setembro – inclusive no feriado do dia 07

Às sextas, sábados e domingos

Horários: das 09h até 18h

Local: Parque Municipal Edmundo Zanoni, Av. Horácio Neto, 1030

Cidade: Atibaia, SP

Telefone – 0800-055-5979

Ingressos: Meia R$ 22,00 e inteira R$ 44,00

Site: www.floresemorangos.com.br

Fonte: Assessoria de Imprensa Festa de Flores e Morangos de Atibaia