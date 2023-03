A partir de 2024, Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontecerá no Parque Ecológico

No último dia 14, o prefeito da Estância de Atibaia, Emil Ono, recebeu no Gabinete do Executivo a visita de Nelson Yoshida e de Márcio Hiranaka, representantes da Associação Hortolândia de Atibaia, que solicitaram a utilização do Parque Municipal Edmundo Zanoni para a realização da 41° edição da Festa de Flores e Morangos de Atibaia, quarto maior evento do Estado de São Paulo. Em 2023 a festa acontecerá pela última vez no Parque Municipal, já que a partir de 2024 ela passará a ser realizada no Parque Ecológico, espaço localizado no bairro dos Pires e pertencente à própria Associação.

Edição deste ano, a 41ª da festa, ainda será realizada no Parque Municipal Edmundo Zanoni. (Foto: Divulgação)

Em março de 2012 o prefeito Emil Ono, à época ainda vereador, participou da cerimônia que lançou a pedra fundamental das obras para construção do empreendimento. Naquela ocasião a cerimônia foi coordenada pelo anfitrião Nobuyuki Hiranaka (falecido em novembro de 2012), então presidente da Associação Hortolândia, e a solenidade contou inclusive com a presença do cônsul do Japão à época, Kazuaki Obe (falecido em junho de 2014), que lembrou da amizade profunda entre Atibaia e o Japão. Naquela oportunidade, Emil destacou que o momento se tratava de um passo importante para o desenvolvimento de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia